Sesks: sākam saprast, cik grūti un sarežģīti ir sacensību apstākļi WRC

"LMT Autosporta Akadēmijas" rallija ekipāža Mārtiņš Sesks un Krišjānis Caune šonedēļ, no 13. līdz 16. jūnijam, startēs FIA pasaules junioru rallija čempionāta (Junior WRC) trešajā posmā, kas norisināsies Itālijā, Sardīnijas salā. Ar katru nākamo WRC posmu latvieši iegūst jaunu pieredzi un sāk apzinātiec, cik sarežģīti ir sacensību apstākļi.

"Rally Italia Sardegna" laikā ekipāžai pa grunts seguma ceļiem būs jāveic 19 ātrumposmi, 313,04 kilometru garumā.

"Itālijā mūs sagaida grunts seguma ceļi, bet pēc savas pieredzes varu teikt, ka arī šī seguma specifika katrā rallijā krietni atšķiras, tamdēļ Itālijā nevarēsim braukt identiski tam, kā Latvijas ceļos. Bet, neskatoties uz apstākļiem (kas visiem būs līdzvērtīgi), mūsu galvenais uzdevums būs koncentrēties uz savu sniegumu un pieredzes kilometru gūšanu, ko vislabāk var izdarīt sasniedzot rallija finišu," teica Mārtiņš Sesks. "Maija izskaņā startējām Rally Liepāja, kur debitēju ar pilnpiedziņas R5 auto. Lai gan tik īsā laikā visas auto nianses un īpašības izprast neizdevās, tas ko piefiksēju, ka atbilstoši R5 auto braukšanas ātrumam, paaugstinājās arī mans domāšanas un lēmumu pieņemšanas procesa ātrums. Šonedēļ atgriezīsimies pie R2 auto, ar kuru, objektīvi, braukšana notiek mazliet lēnāk. Cerams iegūtās iemaņas lieti noderēs, dodot relatīvi vairāk laika pieņemt pareizo lēmumu."

"Jo vairāk startējam WRC, jo vairāk saprotam, cik grūti un sarežģīti ir sacensību apstākļi – un tas attiecas gan uz ceļiem, gan sacensību norisi kopumā, it sevišķi sezonā, kad tajos piedalās pirmo reizi. Šis mums būs kārtējais kontroldarbs, pēc kura novērtēt, cik labi pēdējo nedēļu laikā esam paveikuši savu mājasdarbu," viņš turpināja.

Savukārt ekipāžas stūrmanis Krišjānis Caune skaidroja, ka šis būs Safari rallijs Eiropas dienvidos. "Tā pēc dzirdētā un redzētā varētu dažos vārdos raksturot Sardīnijas ralliju. Augsta gaisa temperatūra, putekļaini ceļi, un lieli akmeņi – tie būs pirmie šķēršļi, ar ko mums būs jāsaskaras šajā nedēļas nogalē," sacīja Caune. "Atšķirībā no Korsikas, šeit nav ļoti garu ātrumposmu, bet garumā no 14 līdz 28 km tādu ir ļoti daudz. Pieskaitot arī pārbraucienu distanci, iegūstam ļoti lielu kilometrāžu, kamdēļ svarīgi būs saglabāt auto un riepas labā tehniskā kondīcijā."

Pēc sacensībām Liepājā mums bija arī testi ar R2 auto. Lai gan sākotnēji bija grūti "pārslēgties" atpakaļ uz priekšpiedziņas auto, dienas gaitā jau atguvām savu braukšanas ritmu, lai sajūtu līmenī varētu teiktu, ka pēc nelielā sānsoļa ar pilnpiedziņas auto, mums nevajadzēs pārāk daudz laika, lai varētu braukt sevis izvēlētajā tempā," uzsvēra stūrmanis.

"LMT Autosporta Akadēmijas" rallija ekipāžas treneris Uldis Briedis: "Kā ierasts, starts rallijā ir tikai aisberga redzamā daļa – galvenais darbs tiek darīts starp finišu un startu, un arī pirms Sardīnijas rallija mums ir bijusi rūpīga un plānveidīga gatavošanās programma, lai turpinātu attīstīt pilota un stūrmaņa prasmes. Esam veikuši gan "sausos" treniņus, gan piedalījušies testos ar R2 auto, kā arī startējuši Eiropas rallija čempionāta posmā Rally Liepāja – debitējot pie R5 auto stūres. Cik daudz no jaunapgūtā izdosies pielietot ātrumposmos – to uzzināsim svētdien.

Sardīnijā mūs atkal sagaidīs jauni un nezināmi ceļi – līkumotas sekcijas, kas mijas ar īsākiem vai garākiem taisniem posmiem, kamdēļ ekipāžai būs jāspēj pielāgoties un mainīt savu braukšanas ritmu! Tāpat arī ceļu segums un konfigurācija noteikti ieviesīs savas korekcijas, gan stenogrammas sastādīšanā, gan braukšanas stilā, bet to precīzi uzzināsim vien sākot iepazīšanos ar ātrumposmiem."

Junior WRC posma Rally Italia Sardegna dalībnieki:



Pilots Valsts Stūrmanis Valsts 1 #76 Mārtiņš SESKS Latvija Krišjānis CAUNE Latvija 2 #71 Tom KRISTENSSON Zviedrija Henrik APPELSKOG Zviedrija 3 #72 Jan SOLANS Spānija Mauro BARREIRO Spānija 4 #73 Dennis RÅDSTRÖM Zviedrija Johan JOHANSSON Zviedrija 5 #74 Julius TANNERT Vācija Jürgen HEIGL Austrija 6 #75 Tom WILLIAMS Lielbritānija Phil HALL Lielbritānija 7 #77 Sean JOHNSTON ASV Alex KIHURANI ASV 8 #78 Enrico OLDRATI Itālija Elia DE GUIO Itālija 9 #79 Raul BADIU Rumānija Gabriel LAZAR Rumānija 10 #80 Fabrizio ZALDIVAR Paragvaja Fernando MUSSANO Argentīna 11 #81 Nico KNACKER Vācija Tobias BRAUN Vācija