Silverstona un Špīlberga varēja sarīkot divas F-1 sacīkstes pēc kārtas

F-1 čempionāta Lielbritānijas "Grand Prix" trasē Silverstonā varētu rīkot divas sacensības pēc kārtas, ja tas būs nepieciešams, lai glābtu koronavīrusa ietekmēto pasaules čempionātu, svētdien paziņoja Lielbritānijas "Grand Prix" organizatori.

Līdz šim deviņas no 22 sacīkstēm ir atceltas vai atliktas, Francijas un Beļģijas sacīkstēm gatavojoties pievienoties šim sarakstam.

Tas nozīmētu, ka Austrijas "Grand Prix" 5.jūlijā atklātu aizkavēto sezonas sākumu un Lielbritānijas "Grand Prix" to turpinātu divas nedēļas vēlāk.

"Red Bull" vienības konsultants Helmuts Marko Austrijas sabiedriskajai raidorganizācijai ORF sacīja, ka arī Špīlbergas trase varētu rīkot divas sacensības nedēļas laikā.

Viņš teica, ka trases vadītājs jau ir ierosinājis Austrijas valdībai atļaut "Grand Prix" bez līdzjutējiem ar iespēju šo ierosinājumu apstiprināt kā "ļoti augstu".

Sporta ministrs Verners Koglers šonedēļ paziņoja, ka neiebilst pret Špīlbergas sacensību rīkošanu bez skatītājiem.

Marko, kura komanda atrodas Austrijā, sacīja, ka F-1 organizatori strādā pie koncepcijas, kā samazināt uz vietas esošo cilvēku skaitu un to, kā čarterlidojumi no Lielbritānijas, kur atrodas lielākā daļa F-1 komandu, varētu nosēsties lidostā netālu no Špīlbergas.

Iepriekš Silverstonas sacensību rīkotājdirektors Stjuarts Pringls arī paziņoja, ka jau notiek diskusijas ar F-1 vadību par sacensību Silverstonā rīkošanu divus pasaules čempionāta posmus pēc kārtas.

"Mēs esam apsprieduši visa veida iespējas, ieskaitot divu sacensību rīkošanu vienā nedēļas nogalē un divas sacīkstes vienā vietā divās nedēļas nogalēs pēc kārtas," Pringls stāstīja britu dienas laikrakstam "The Guardian". "Es pilnībā uzticos mūsu spējai sarīkot šos notikumus. Mums ir liela pieredze, daudz zināšanu, mēs to noteikti varam izdarīt."

Lielbritānijas "Grand Prix", kas paredzēts 19.jūlijā, visticamāk tomēr notiks aiz slēgtām durvīm, apkarojot koronavīrusa izplatību.

2019.gadā oficiālie skaitļi liecināja par 351 000 tūkstoti līdzjutēju nedēļas nogalē Pirmās formulas sacensībās Silverstonā, kur Lielbritānijas "Grand Prix" pirmoreiz tika rīkots 1950.gadā.

"F-1 smagi strādā, lai izdomātu risinājumu pasaules čempionātam," piebilda Pringls. "Mēs esam regulāri kontaktējušies ar čempionāta rīkotājiem, un mums tika jautāts, vai mēs varētu rīkot divas sacensības un vai tās varētu notikt aiz slēgtām durvīm. Mēs esam atvērti jebkam un visam."

Šobrīd no sezonas laikā paredzētajiem 22 posmiem oficiāli atcelti ir Austrālijas un Monako Lielās balvas izcīņas posmi, bet vēl septiņas sacensības pārceltas.