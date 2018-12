Skokiem un Piķim otrā vieta 24 stundu apvidus auto sacensībās Portugālē

Latviešu autosportistu komanda "Tempo 24H" – piloti Igors Skoks, Rūdolfs Skoks un Arvis Piķis – atkal uzrādījuši stabilu sniegumu 24 stundu auto sacensībās "AFN 24 Horas TT Vila de Fronteira 2018" Portugālē, izcīnot otro vietu absolūtajā vērtējumā 81 komandu konkurencē.

Auto sacensības "AFN 24 Horas TT 2017" Portugālē norisinājās jau 21. reizi. Tas ir viens no lielākajiem sezonas notikumiem autosporta sacensību kalendārā. Šogad dalību bija pieteikušas 84 komadas, kur uz starta līnijas stājās 81 automašīnas.

Latvijas autosportisti šajās sacensībās piedalās jau kopš 2005. gada un uzreiz jau pirmajā reizē pievērsa sev lielu uzmanību, izcīnot augsto otro vietu 68 ekipāžu konkurencē. Toreiz pie automašīnas "OSCar" stūres sēdās piloti Andris Dambis, Igors Skoks un Māris Saukāns.

Šo gadu laikā interese par 24 stundu ilgajām sacensībām ir ievērojami pieaugusi. Šogad dalību ņēma autosportisti no Portugāles, liels skaits no Francijas, no Itālijas, Angolas, Beļģijas, Brazīlijas, Peru, Polijas, Vācijas, Krievijas un nu jau astoņus gadus pēc kārtas Latvijas komanda "Tempo 24H" – ventspilnieki Igors Skoks, Rūdolfs Skoks un Arvis Piķis, kuru automašīnu "Mitsubishi Pajero" apkalpo tikai divi mehāniķi, arī ventspilnieki – Agris Piķis un Gunārs Briedis. Trase ar nelielām izmaiņām bija palikusi pamatā tā pati. Tās garums bija 15,9 kilometri.

Pirmajā dienā sportisti veica treniņbraucienus un obligāti bija jāveic vismaz viens kvalifikācijas aplis, pēc kura noteica vietu starta līnijā. Pēc treniņbraucieniem Latvijas komanda konstatēja, ka mašīnai ir radusies problēma. Mehāniķi saprata, ka ir jāceļ ārā pārnesumkārba un jāveic remonts, kas prasīs vismaz četras stundas, ja vaina tiks ātri konstatēta. Līdz kvalifikācijas beigām bija atikušas nedaudz vairāk kā piecas stundas. Izrādījās, ka bija pārlūzusi ātrumkārbas primārā vārpsta.

Neticami, bet jau pēc trīsarpus stundām Igors Skoks aiztraucās trasē veikt ieskaiti, pateicoties mehāniķu prasmīgajam un ātrajam darbam. Nobraucot divus apļus, tika uzrādīts 13. ātrākais laiks, kas deva iespēju sākt startu no piektās starta līnijas trases iekšmalas (startā automašīnas tika izvietotas trīs blakus).

Tā kā 15,9 kilometrus garā trase Portugālē ir ļoti šaura un akmeņaina, tad kļūdīties varēja ātri vien, kam sekotu pārsists ritenis vai izbraukšana no trases, vai pat kūlenis. 24 stundu sacensības ir komandas cīņa, kur pēc brīvi izvēlētas taktikas, katra ekipāža maina pilotu trasē, pie noteikuma, ka katrs drīkst braukt nepārtraukti ne ilgāk kā trīs stundas. Ja šis noteikums netiek ievērots, komanda saņem sodu un tiek atņemts aplis no veiktā rezultāta.

Tā kā ventspilnieki šo gadu laikā bija uzkrājuši lielu pieredzi 24 stundu sacensībās, ko pierāda arī 2017. gadā iegūtā pirmā vieta un 2015. gadā iegūtā otrā vieta, tad tika pieņemts kopīgs lēmums – braukt savā ritmā, pārliecinoši un ātri, lieki neriskēt, un, visu laiku piedomājot, lai tiktu saudzēta mašīna.

Pēc trīs stundu ilga brauciena Igors Skoks bija izcīnījis jau piekto pozīciju. Pakāpeniski tika apdzīti konkurenti un pēc sešām stundām no starta brīža, kad "Mitsubishi Pajero" trasē vadīja Rūdolfs Skoks, latviešu ekipāža atradās jau otrajā pozīcijā.

Pēc astoņām ar pusi stundām, kad bija jau iestājusies tumsa un Arvis Piķis veica apdzīšanas manervu, tika pārsista kreisā priekšējā riepa. Tā kā tas atgadījās trases sākumā, tad Arvim nācās veikt gandrīz pilnu apli līdz viņš varēja iebraukt remonta zonā.

Tas, ka mazākā neveiksmes un remontu zonā pavadītais laiks ļoti var ietekmēt rezultātu un ātri vien vari noslīdēt zem pirmā desmitnieka, zina visi. Tehniska iejaukšanās bija visām ekipāžām, jo tās ir izturības sacensības. Venstpilnieku komanda visas sacensības laikā remontarbos zaudēja tikai nedaudz vairāk kā 15 minūtes.

Braucot ātri un stabili ar automašīnu "Mitsubishi Pajero", ventspilniekiem Igoram Skokam, Rūdolfam Skokam un Arvim Piķim izdevās nosargāt otro pozīciju līdz pat finišam, tikai nedaudz atpaliekot no līderiem – portugāļu un franču apvienotās ekipāžas – komanda ar Nr.22, kuri bija izcīnījuši līdera pozīciju jau pēc pirmajām trīs stundām.

Pēdējo četru gadu dalība 24 stundu sacensībās Portugālē ir pierādījusi, ka ventspilnieku komanda spēj uzrādīt stabilu sniegumu, jo izcīnītas divas otrās un viena pirmā vieta, ar izņēmumu 2016. gadā, kad saplīsa automašīnas ātrumkārba. Kā atzina sportisti, tas ir precīzs un pareizi saliedēts komandas darbs, kur svarīgs gan katra pilota sniegums, gan zinoši, ātri un prezīzi strādājoši mehāniķi, kuri ieguldījuši lielu darbu jau pirms sacensības periodā, sagatavojot automašīnu sacensībām.

Pēdējos astoņus gadus Latviju pārstāv ventspilnieku ekipāža "Tempo 24H" trīs pilotu sastāvā – Igors Skoks, kuram šī jau ir 14. dalība Portugālē, Rūdolfs Skoks un Arvis Piķis (abiem astotā reize).