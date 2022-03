Štolcermanis debijā 'OK Senior' klasē izcīna uzvaru kartinga sacensībās Itālijā

Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijas kartinga braucējs Tomass Štolcermanis aizvadīja debiju klasē "OK Senior" sacensības "Champions of the Future 2022 Winter Series" Franciakortas pilsētā, Itālijā. Gados jaunais sportists spēja pierādīt savas spējas un izcīnīt uzvaru, informēja Latvijas Automobiļu federācija.

"OK Senior" klase sportistam ir liels solis uz priekšu, jo klasē uz starta stājās braucēji vecumā no 14 gadiem līdz neierobežotam vecumam, jaunie talanti un sportisti ar plašu pieredzi kartingā. Štolcermanis savā debijā pārsteidza ne vien sevi, bet arī citus sportistus un ārvalstu medijus, kuri atzina, ka šis sasniegums pielīdzināms mākslas darbam - neviens nebija brīdinājis kartinga pasauli, ka savā debijā Tomass Štolcermanis visu nedēļas nogali kontrolēs sacensību gaitu šajā klasē.

Šajās sacensībās Štolcermanis uzrādīja ātrāko apļa laiku kvalifikācijā. Turpmākajos 3 priekšbraucienos (heat) bija pārliecinošs un stabils līderis, uzvarot visos braucienos. Sportists bija labākais arī "Super heat" braucienā un finālā, pārliecinoši ar 4,6 sekunžu pārsvaru no otrās vietas.

"Sacensībās aizvadīju savu debiju "OK klasē", nebiju uzstādījis lielus mērķus, galvenais bija spēt pielāgoties šo sportistu ātrumam un gūt pieredzi. Es domāju, ka ne tikai es, bet arī citi nedēļas nogales noslēgumā bija patīkami pārsteigti par sniegumu, kuru spēju uzrādīt. Jau kvalifikācijas braucienā izdevās uzrādīt labu laiku, braucot vienam pašam bez references, bez konkurentiem pa priekšu. "Hītos" un "Super hītā" stabili nobraucu ar atrāvienu un labiem laikiem. Fināla 5. un 6. aplī atrāvos no konkurentiem, aizmugurē sākās cīņas, bet es stabili devos pa priekšu līdz pat finiša karogiem," sacīja pats Tomass Štolcermanis.

Tomasa komanda ir informējusi, ka sportists piedalīsies sacensībās līdz pavasarim un šajā sezonā startēs "OK Senior" klasē. Kādas būs iespējas turpināt sezonu, nav zināms, viss būs atkarīgs no dažādiem apstākļiem.