Štolcermanis piedalīsies 'Ferrari' akadēmijas nometnē

Latvijas autosporta talants Tomass Štolcermanis piedalīsies "Ferrari" jauno braucēju akadēmijas nometnē, kur viņš varēs iegūt vērtīgu informāciju karjeras turpinājumam, vēsta "Ferrari".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Četri braucēji, kuri dzimuši 2006. un 2007. gadā, no Itālijas, Zviedrijas un Latvijas piedalīsies nometnē "Ferrari" bāzē Maranello. Kopā ar Štolcermani tur piedalīsies itāļi Nikolā Lakorte un Matteo de Palo un zviedrs Oskars Pedersens.

Programmā ir iekļautas nodarbības, kas aptver visus sacīkšu braucēja dzīves aspektus, sākot no fiziskās sagatavotības līdz motosporta teorijai, kā arī stresa pārvarēšanai. Trešdien jaunie piloti sēdīsies pie "Formula 4" (F-4) stūres.

Pēdējā aktivitāte būs trases pastaiga pa "Ferrari" piederošo Fiorano trasi, kas šogad svin savu 50. gadadienu.

"Ferrari" uzskata Štolcermani un pārējos par vienus no daudzsološākajiem jaunajiem pilotiem. Šādas nometnes tiek rīkotas katru gadu, lai izvērtētu, kuri varētu ar "Ferrari" akadēmijas palīdzību sasniegt F-1.

Šobrīd "Ferrari" akadēmijā savas prasmes slīpē septiņi puiši un divas jaunās autosportistes. Viņu starpā ir arī Miks Šūmahers, kurš "Hass" komandā startē F-1.

Štolcermanim aizvadītā sezona bija veiksmīga, un tās noslēgumā viņš uzvarēja "Champions of the future 2022" kartinga sacensībās "Franciacorta" trasē, paliekot nepārspēts OK klasē