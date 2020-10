Strokšs: ja šogad būtu bijis īsais saraksts, WRC čempionāts būtu arī Latvijā

Ja šogad būtu bijis īsais Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) rīkotā pasaules rallija čempionāta (WRC) rezerves posmu saraksts, WRC čempionāts būtu pabijis arī Latvijā, sarunā pārliecināts bija autosporta sacensību organizators Latvijā Raimonds Strokšs (attēlā).

Jau ziņots, ka piektdien FIA Pasaules Motosporta padomes apstiprinātajā FIA WRC kalendārā 2021. gadam iekļauts arī Igaunijas rallijs, bet kā viena no sešām rezervistēm posma rīkošanai nosaukta arī Latvija.

"Visa pasaule mācās no tā, kas notiek, arī WRC rīkotāji. Tā šogad bija atteikšanās no posmu rīkošanas, to pārcelšana un atcelšana, kas notika pirmoreiz," WRC posmu rezerves saraksta rīkošanu nākamajam gadam komentē Strokšs.

"Tagad WRC rīkotāji gatavojas sezonai savādāk nekā pirms gada. Iekļaušana rezervistos ir apliecinājums mums, ka mēs ar valdības un pašvaldību atbalstu, ar Latvijas rīkotspēju rallijā un rallijkrosā atbilstam WRC posma rīkošanas standartam gadījumā, ja kaut kas notiek ar kādu no paredzētajiem posmiem," stāsta sacensību organizators.

Viņš salīdzina, ka jūnijā, kad ar pasaules čempionāta rīkotājiem tika runāts par iespējām kādu posmu aizvadīt Latvijā, tas bija "sasteigti un nenoteikti". Tagad FIA un sacensību promouteris kandidātu sarakstu ir saīsinājuši, atstājot valstis, kuras atbilst pasaules meistarsacīkšu standartiem un kurās varēs rīkot sacensības, ja tās vēl ietekmēs Covid-19, saka Strokšs.

"Nosauktajā sešu valstu secībā lielas lomas nav," uzskata Strokšs. "Domāju, ka izšķirošais būs loģistikas un reģionālais princips. Nez vai kāds, piemēram, no Portugāles, Spānijas vai Lielbritānijas brauks uz Latviju. Ja tas notiks jūlijā un augustā, kad ieplānoti arī pasaules čempionāta posmi Igaunijā un Somijā, tad ir ērti šajā maršrutā iekļaut arī Latviju."

Latvija jau ir sevi labi apliecinājusi kā Eiropas čempionāta rallijā posmu rīkotāja, astoņas reizes "Liepājas Ralliju" iekļaujot Eiropas mēroga sacensībās.

"FIA zina, kā mēs strādājam, un Eiropas čempionāta (ERC) posms ir pamats, lai uz tā bāzes varētu notikt WRC posms," skaidro Strokšs. "Pamatdoma ir pagarināt Eiropas meistarsacīkšu trasi par dažiem kilometriem, jo WRC ātrumposmu kopgarums ir lielāks."

Viņš atzīst, ka caurmēra WRC ātrumposmu garumu – 330 kilometrus – Latvijā sasniegt nez vai izdosies, jo tas ir plānveidīga darba rezultāts. Tomēr ar mazāk nobrauktiem kilometriem posmā iegūto punktu skaits pilotiem nesamazinās.

"ERC ātrumposmu kopgarums Latvijā parasti ir apmēram 180 kilometri, bet WRC mačiem mēs varētu pielikt vēl 40 klāt, sanākot 220 kilometriem," skaitļus min sacensību organizators.

Viņam priekšā tuvākajā laikā ir divi atbildīgi darbi. Pirmkārt, šobrīd atkal no jauna jāvienojas par finansiālo atbalstu. WRC kalendārs ir apstiprināts, un jau šonedēļ Strokšs dosies vizītē pie Latvijas valdības un tās ministriem, lai runātu par iespējamo finansiālo atbalstu nākamā gada posmam – ne tikai WRC, bet arī ERC posmam tāda vēl nav.

Otra sarežģītā lieta ir sacensību pieteikšana kalendāram tā, lai tās nepieciešamības gadījumā derētu ne tikai ERC, bet arī WRC kalendāram.

Strokšs skaidro, ka šobrīd Latvija ir ļoti tuvu WRC posma rīkošanai.

"Tas varbūt nav cēli, ka WRC posmu varam dabūt uz citu nenotikušu pasākumu rēķina," viņš saka. "Tomēr, ja šogad būtu bijis izveidots tāds īsais saraksts, esmu pārliecināts, ka čempionāts būtu arī Latvijā."

Strokšam WRC posma sarīkošana Latvijā ir visas dzīves sapnis. Viņš saka, ka ja būs kaut mazākā iespēja, viņš "ies un sitīsies", lai sapni padarītu par īstenību.

"Tā būtu fantastika, redzēt, kā piloti ar WRC mašīnām tiek galā ar Strazdes tramplīnu vai Stroķacs tramplīnu Vecpils ātrumposmā," stāsta Strokšs, piebilstot, ka sporta veida fani saprot, ko viņš domā, bet izstāstīt to ir ļoti grūti.

"Ja Latvija ir apstiprināta kandidātu skaitā un ja pastāv kaut niecīgs procents, ka WRC posms Latvijā var notikt, es nevaru nepamēģināt to sarīkot," saka autosporta entuziasts.

Šogad posma rīkošanai bija atvēlētas vien 30 dienas, taču, mobilizējot visus resursus, ar to būtu pieticis, lai posmu sarīkotu Latvijā. Normāli gan būtu divi saspringti gatavošanās mēneši.

"Pamats ir ERC posms. Ja tā nav, tad ir savādāk," saka Strokšs. "ERC rīkošana mums uzticēta uz trim gadiem, bet finansēšanas kārtība Latvijā tagad liek iet un prasīt finanses katru gadu atsevišķi. ERC rīkotāji saka, ka esam viens no čempionāta stūrakmeņiem sacensību norises ziņā, un mums atliek tikai sagādāt finanses."

Viņš ir priecīgs, ka ir oficiāls kandidātu saraksts, kas neatstāj vietu FIA "spēlītēm". Tagad atliek vien runāt par sacensību rīkošanu, saka Strokšs.

"Rally Estonia" kā 2021. gada FIA pasaules rallija čempionāta posms notiks Tartu un Igaunijas dienvidos no 2021.gada 15. līdz 18. jūlijam.

Nākamā gada WRC sāksies ar Montekarlo posmu no 21. līdz 24. janvārim. Sezona turpināsies Zviedrijā, Horvātijā, Portugālē, Itālijā, Kenijā, bet Igaunijas posms plānots kā septītais no 12 posmiem. Pēc Igaunijas sacensību dalībnieki pārcelsies uz Somiju, sezonu nobeidzot ar Lielbritānijas, Čīles, Spānijas un Japānas rallijiem, Japānā finišējot 14. novembrī.

Kā rezerviste neparedzētu Covid-19 šķēršļu radītu traucējumu gadījumā kopā ar Turciju, Beļģiju, Grieķiju, Itāliju (Moncas trasē) un Argentīnu ir nosaukta arī Latvija.