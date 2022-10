Strolam piespriež trīs starta vietu sodu par sadursmes izraisīšanu ar Alonso

Kanādas autosportistam Lensam Strolam no "Aston Martin" komandas piespriests trīs starta vietu sods par sadursmes izraisīšanu ar "Alpine" veterānu Fernando Alonso.

Trīs starta vietu sodu Strols izcietīs nākamajā posmā Meksikā.

F-1 posma ASV sacensību 22. aplī Alonso taisnē mēģināja apdzīt Strolu, taču kanādietis aizstāvoties strauji mainīja trajektoriju un izraisīja sadursmi. Alonso mašīnas priekšpuse pēc sadursmes pacēlās gaisā, savukārt pats Strols izstājās. "Alpine" pilots tika līdz boksiem un varēja sacensības turpināt. Viņa mašīna gan bija cietusi, un labās puses spogulis ļoti kustējās, līdz tas nolūza, un par to pēc sacensībām viņš saņēma 30 sekunžu sodu.

Strols pēc sacensībām izteicās, ka, viņaprāt, Alonso bija pietiekami daudz vietas, lai izvairītos no sadursmes. Savukārt Alonso neslēpa, ka šī sadursme bija diezgan biedējoša. Pēc sacensībām abi piloti devās pie tiesnešiem, kuri nolēma, ka "Aston Martin" braucējs bija vainīgs šajā epizodē.

Strols tika arī pie diviem soda punktiem savā superlicencē, un 12 mēnešu laikā viņš sakrājis jau piecus soda punktus.

Nākamajā sezonā Stols un Alonso būs komandas biedri "Aston Martin" sastāvā.

