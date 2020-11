Strols lietainā laikā apsteidz Verstapenu un izcīna karjerā pirmo 'pole posititon' Turcijas F-1 posmā

"Red Bull" komandas braucējs Makss Verstapens Pirmās formulas (F-1) Turcijas "Grand Prix" posma treniņbraucienos dominēja visu nedēļas nogali, taču sestdien kvalifikācijā bija spiests piekāpties Lensam Strolam no "Racing Point", kurš svinēja pirmo uzvaru kvalifikācijā savā karjerā.

Pirmā kvalifikācija izvērtās lietaina un apmēram septiņas minūtes pirms tās beigām tika pārtraukta. Tobrīd vadībā bija Estebans Okons no "Renault", apsteidzot Valteri Botasu no "Mercedes" un Lensu Strolu no "Racing Point".

Pēc sacensību atjaunošanās grants celiņā palika Romēns Grožāns no "Haas", grantī pabija arī Leklērs, kurš tomēr iespraucās otrajā kvalifikācijas kārtā.

Otrajā kvalifikācijas sesijā "aiz borta" palika abi "Ferrari" piloti Leklērs un Sebastians Fetels, bet trešajā pārsteidzošu uzvaru - pirmo karjerā - svinēja Strols, kurš nedaudz apžuvušajā trasē sasniedza apļa laiku minūte 47,765 sekundes. Viņš par 0,290 sekundēm apsteidza Maksu Verstapenu no "Red Bull" un par 1,556 sekundēm - komandasbiedru Serhio Peresu, iezīmējot sestdienu rozā - "Racing Point" - krāsās.

Ceturtais bija Aleksandrs Albons no "Red Bull", piektais - Daniels Rikjardo ("Renault"), tikai sestais - čempions Lūiss Hamiltons ("Mercedes").

Okons ieņēma sev augsto septīto, Kimi Reikenens ("Alfa Romeo") - astoto, Botass - devīto un Antonio Džovinaci (abi - "Alfa Romeo") - desmito vietu.

Iepriekš trešajos treniņbraucienos tāpat kā abos piektdienas treniņbraucienos uzvarēja Verstapens, kurš 5,338 kilometrus garo Stambulas parka trasi veica minūtē un 48,485 sekundēs, par 0,945 sekundēm apsteidzot "Ferrari" pilotu Leklēru, kurš bija otrais par spīti iespaidīgai izslīdēšanai vienā no apļiem.

Albons palika trešais 1,574 sekundes aiz komandasbiedra Verstapena.

Pasaules čempions Hamiltons pie ieskaites laika lietainajā un slidenajā trasē netika par spīti mēģinājumam sesijas beigās. 23 minūtes pirms sesijas beigām piloti atgriezās boksos, un lielākā daļa trasē vairs nedevās.

Jau ziņots, ka piektdien gan pirmajā, gan otrajā treniņu sesijā ātrākais bija Verstapens. Pirmajā braucienā viņš trasi izbrauca vienā minūtē un 35,077 sekundēs, aiz sevis atstājot Albonu un Leklēru, kuri uzvarētājam zaudēja attiecīgi 0,241 sekundi un 0,430 sekundes.

Otrajā treniņā Verstapens ātrākajā mēģinājumā trasi veica minūtē un 28,330 sekundēs, Leklēru apsteidzot par 0,401 sekundi, bet "Mercedes" pilotu Botasu, kurš pirmajā braucienu sērijā ierindojās devītajā pozīcijā, - par 0,575 sekundēm.

Kopvērtējuma līderis Botasa komandasbiedrs Lūiss Hamiltons pirmajos treniņbraucienos ieņēma 15, bet otrajos - ceturtais ar 0,300 sekunžu atpalicību no līdera.

Turcijas Lielās balvas izcīņa notiks svētdien.

Hamiltons šajā nedēļas nogalē var nodrošināt sev septīto F-1 titulu karjerā. Iepriekš tas izdevies vienīgi leģendārajam Mihaelam Šūmaheram.

Jau ziņots, ka 13.sezonas posmā uzvaru izcīnīja brits Hamiltons no "Mercedes", nodrošinot savai komandai septīto Konstruktoru kausu pēc kārtas.

Hamiltonam tā bija 93.uzvara F-1 posmos, kas ir visu laiku labākais rezultāts.

Kopvērtējumā pēc 13 posmiem viņa kontā ir 282 punkti, otrais ar 179 punktiem ir Valteri Botass, bet trešo vietu ar 162 punktiem ieņem Makss Verstapens.

Šosezon bija plānots aizvadīt rekordlielu sacīkšu skaitu (22), taču koronavīrusa pandēmijas dēļ organizatori šobrīd apstiprināta 17 posmu norisi.

Iepriekšējā sezonā par pasaules čempionu tika kronēts Hamiltons, kurš triumfēja sesto reizi karjerā un trešo reizi pēc kārtas.