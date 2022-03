Šūmahera smagā avārija 'Haas' komandai izmaksās līdz miljonam dolāru

Vācijas autosportista Mika Šūmahera smagā avārija F-1 sezonas otrā posma kvalifikācijā Saūda Arābijā "Haas" komandai var izmaksāt pat miljonu ASV dolāru, izteicies komandas vadītājs Ginters Šteiners.

Jau vēstīts, ka Šūmahers avāriju piedzīvoja otrajā kvalifikācijas sesijā, kad ar aptuveni 273 km/h lielu ātrumu nesavaldīja mašīnu vienā no "S-veida" pagriezieniem. Pēc šīs avārijas pilots izlaida svētdien notikušās sacensības, lai arī ar paša veselību nekādas problēmas nebija, viņš pats apstiprināja.

Visai mašīnai tagad nepieciešama pilnīga pārbūve. "Pati šasija pagaidām neizskatās pilnībā salauzta. Formulu sāni, arī dzinējs izskatās labi, man teica "Ferrari" speciālisti. Arī ar akumulatoriem viss šķiet kārtībā, bet viss pārējais ir salauzts," teica Šteiners.

"Es domāju, ka izmaksas būs diezgan lielas, jo visa balstiekārta nav izmantojama. Varbūt aizmugurējā kreisajā pusē varētu būt kaut kas lietojams. Pārējais ir kā pulveris," viņš turpināja.

"Es nezinu, cik precīzi tas izmaksās šīm mašīnām, bet, ņemot vērā, ka ātrumkārba, virsbūve, radiatori ir pilnībā bojāti, izmaksas varētu būt no pusmiljona līdz miljonam dolāru," pieļāva Šteiners.

Otram "Haas" komandas pilotam Kevinam Magnusenam sezona iesākusies daudz veiksmīgāk, sezonas pirmajos divos posmos izcīnot piekto un devīto vietu.

Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.

That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7