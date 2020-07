Talantīgais motokrosa braucējs Pumpurs divu gadu laikā mērķē nokļūt MX2 klasē

Talantīgais Latvijas motokrosa braucējs Mairis Pumpurs, kurš noslēdzis līgumu ar "Yamaha" rūpnīcas komandu, divu gadu laikā mērķē startēt pasaules čempionātā MX2 klasē, portālu "Delfi" informēja sportista pārstāvji.

16 gadus vecais Pumpurs ir viens no motokrosa jaunajiem talantiem Latvijā. Viņš pagājušā gada izskaņā Asenes trasē Nīderlandē izcīnīja uzvaru "Yamaha bLU cRU" superfinālā MX125 klasē un šogad tika iekļauts "MJC Yamaha" oficiālajā komandā startam Eiropas čempionātā 125cc klasē. Tādejādi Pumpurs ir tikai trešais Latvijas motokrosa braucējs, kurš noslēdzis līgumu ar rūpnīcas komandu. Iepriekš to paveikuši tikai Roberts Justs un Pauls Jonass.

"Ja esam nokļuvuši tik tālu, mums jāskatās uz priekšu un divu, trīs gadu laikā jātēmē uz MX2 klasi pasaules čempionātā," atzīst motokrosista tēvs un galvenais atbalstītājs Raivis Pumpurs. "Protams, mēs apzināmies, ka tas nebūs viegls uzdevums, jo konkurence pasaules un Eiropas motokrosa piramīdā ir ļoti sīva. Arī starti Eiropas 250cc klasē būs liels izaicinājums. Taču pats svarīgākais ir tas, ka pats Mairis apzinās uzdevuma sarežģītību un darba lielo apjomu. Tas viņam nebūs nekas jauns."

Pandēmijas izraisītās krīzes dēl arī Pumpura sezonas un sagatavošanās procesa plāni ir mainījušies. Izmantojot situāciju, jaunais sportists ir vairāk strādājis pie savas fiziskās sagatavotības, kā arī tehnikas un taktiskās puses uzlabošanas. Šobrīd ar nepacietību tiek gaidīts pilnvērtīgs sezonas sākums, taču situācija Eiropā joprojām ir neskaidra, kas pagaidām neļauj apstiprināt ilgtermiņa plānus.

Tuvākajos plānos ietilpst Maira dalība sacensībās Somijā augusta beigās, bet pirms tam vēl ir iespējama dalība Francijas čempionāta posmā, kas ir viena no komandas prioritātēm. Latvijā notiekošajā pasaules čempionāta posmā Ķegumā šogad, visticamāk, neizdosies iziet uz starta, bet sezonas otrajā pusē ir ieplānoti vairāki starti, tomēr tas atkarīgs no ierobežojumiem un situācijas katrā no konkrētajām valstīm.