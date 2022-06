Tomass Štolcermanis izcīna uzvaru un iegūst titulu 'King of Franciacorta'

Latvijas autosportists no Ropažiem Tomass Štolcermanis uzvarējis RGMMC organizētajās "Champions of the future 2022" sacensībās "Franciacorta" trasē, paliekot nepārspēts OK klasē. "Euro Series" kopvērtējumā latvietim trešā vieta, informēja Štolcermaņa pārstāvji.

Reizē ar uzvaru Štolcermanis ieguva sacīkšu komentētāju un žurnālistu piešķirto titulu "King of Franciacorta", jo šajā trasē viņš uzvarēja arī februārī rīkotajās "Winter cup" sacensībās. Toreiz latvietis bija labākais visos treniņos, priekšbraucienos, pusfinālā un finālā, kas bija augstākā pilotāža.

Štolcermanis bija vienīgais latvietis, kurš startē augstākā līmeņa sacensībās pasaulē, kuras organizē FIA un RGMMC. Viņš ir Itālijas rūpnīcas komandas "Energy corse" braucējs jau otro sezonu pēc kārtas.

"Euro Series" 4 .posmam Tomass kvalificējās kā ceturtais no 60 braucējiem, ātrākā apļa veicējam zaudējot 0,119 sekundi. Vienā no pieciem priekšbraucieniem (heat) nācās izstāties tehnisku iemeslu dēļ, divos Tomass finišēja otrais un divos priekšbraucienos uzvarēja, vienā no tiem būdams ātrākais 10 no 13 apļiem. Sekoja uzvara "Super Heat" ar ātrāko apļa laiku.

Finālā Štolcermanis startēja no sestās pozīcijas. Braucējiem bija jāveic 25 apļi. Štolcermanis aizcīnījās līdz pirmajai pozīcijai, otrās vietas ieguvēju apsteidzot par 3.390 sekundēm.

"Nav vārdu. Esmu tik, tik priecīgs! Bija laba nedēļa un liela pieredze. Kā vienmēr - esmu lepns, ka Latvijas himna skanēja Itālijā un ir vēl vienu kausu, kur nolikt," teica talantīgais autosportists.

"Beigās ieguvu 3.vietu "Euro Series" sezonas kopvērtējumā, kas ir neticami! Pēc šādiem posmiem, hītiem un grūta darba mēs izcīnījām trešo vietu – sezonā piedalījās 91 braucējs. Gan man, gan komandai šis ir nebijis rezultāts! Prieks! Ko tur vairāk," noslēdza Štolcermanis.