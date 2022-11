Tomass Štolcermanis uzvar sacensībās ASV atklātajā čempionātā

Talantīgais Latvijas autosportists Tomass Štolcermanis turpina iekarot jaunas virsotnes kartinga pasaulē – jaunais puisis 20. novembrī Lasvegasā izcīnīja pirmo vietu ASV atklātajā kartinga čempionātā "KA 100 Senior" klasē un finišēja otrais "X30 Senior" klasē, informēja sportista pārstāvji.

ASV atklātajā čempionātā "KA 100 Senior" klasē piedalījās labākie sportisti pārsvarā no angliski runājošām valstīm, tai skaitā Kanādas, Lielbritānijas un Austrālijas. Sacensības risinājās "Rio All-Suite Hotel" teritorijā Lasvegasas centrā – īsa gājiena attālumā no slavenajām pieczvaigžņu viesnīcām "Bellagio", "Wynn" un "The Venetian".

Kvalifikācijas sacensībās 80 braucēji tika sadalīti A, B, C un D grupās. Tomass Štolcermanis ("Nash Motorsportz") uzrādīja otro ātrāko apļa laiku B grupā – 45,699 sekundes, atpaliekot tikai no Konora Ferisa (45,553 sekundes). Nākamajās divās dienās – 18. un 19. novembrī – visi braucēji aizvadīja trīs oficiālos braucienus (A vs D, B vs C, A vs C, B vs D, A vs B un C vs D).

Tomass Štolcermanis uzvarēja pirmajā braucienā, 10 apļus veicot 7:41.563 minūtēs un tuvāko sekotāju Kristjanu Mailzu apsteidzot par 0,154 sekundēm. Otrajā braucienā Mailzs revanšējās, apsteidzot latvieti par 0,139 sekundēm. Trešajā braucienā Štolcermanis vēlreiz bija ātrāks par visiem (7:40.580), britu Oliveru Hodžsonu atstājot 0,604 sekunžu attālumā.

Četrdesmit labākie braucēji svētdien piedalījās finālbraucienā, kurā bija jāveic 20 apļi. Tomass Štolcermanis vairākas reizes zaudēja vadību, taču apsteidza četrus labākos amerikāņu braucējus un finišēja pirmais pēc 15 minūtēm un 28,198 sekundēm. Otrais palika kanādietis Zaharijs Klemans DeMelo (Kosmic), trešais – mājinieku favorīts Frenkijs Mosmans ("Tony Kart").

Latvieša konkurentu vidū bija bijušais "IndyCar" braucējs DeMelo, nesenais "USF 2000" debitants Mosmans un juniors Eliots Kokss, kurš šogad izcīnīja 11. vietu "USF Juniors" sacensībās. Pēdējais bija viens no astoņiem braucējiem, kuri finālā nefinišēja.

Divas stundas vēlāk Tomass Štolcermanis stājās uz starta "X30 Senior" klases finālā – arī šajā braucienā piedalījās 40 braucēji, tikai bija jāmēro 25 apļi. Francūzis Evans Giltērs kļuva par sacensību uzvarētāju (18:24.752), taču apsteidza latvieti tikai par 1,138 sekundēm. Trešās un ceturtās vietas īpašnieki čempionam zaudēja vairāk nekā piecas sekundes.

"Par braucienu uz Ameriku uzzināju tikai divas dienas pirms lidojuma – nereāls pārsteigums! Tā bija viena no pirmajām reizēm, kad startēju divās klasēs vienlaikus. Sacensības notika lielā stāvvietā – bija citādas sajūtas, nekā braucot oficiālajās kartinga trasēs Eiropā," stāstīja pats Štolcermanis. "Lasvegasā startēja labākie ASV braucēji un stipri konkurenti no Eiropas. Ļoti izbaudīju jaunas iespējas un pieredzi, bet rezultāts bija negaidīti lielisks. Pateicos ģimenei un apkārtējiem cilvēkiem par iespēju 15 gadus vecam zēnam braukt Amerikā ar kartingu."

Štolcermanis bija viens no četriem jaunajiem talantiem, kurš 18.-21. jūlijā piedalījās Itālijas automobiļu federācijas rīkotajā ikgadējā "Ferrari Driver Academy" skautošanas nometnē Maranello trasē. Divus mēnešus vēlāk latvietis Sarno trasē izcīnīja septīto vietu FIA Pasaules kartinga čempionāta prestižākajā OK klasē, pārstāvot "Energy Corse" komandu.