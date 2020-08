Toms Ģigulis: 'Ferrari' – 13 gadus ilga vilšanās

Drīz apritēs 13 gadi kopš pēdējās "Ferrari" pārstāvja uzvaras F-1 pilotu čempionāta kopvērtējumā. Sezonu skaits bez tik ļoti gaidītajiem čempionu tituliem turpina pieaugt, sagādājot vilšanos gan pašai komandai, gan tās prasīgajiem līdzjutējiem. Situāciju vēl vairāk pasliktina fakts, ka trūkst pazīmju, kuras liecinātu, ka šī nepatīkamā sērija tuvojas noslēgumam.

Mainās kadri, bet ne rezultāts

Kad Kimi Raikonens 2007. gadā uzvarēja F-1 pilotu čempionāta kopvērtējumā, grūti bija iedomāties, ka paies vairāk nekā 10 gadi un nebūs neviena, kas Itālijas vienības rindās pa šo laiku atkārtotu soma panākumu. Tomēr tieši tas ir noticis, neskatoties uz vairākām izmaiņām pilotu sastāvā un komandas vadībā.

Šajos 13 gados bez Raikonena "Ferrari" pārstāvējuši tādi vīri kā Felipe Masa, Fernando Alonso, Sebastians Fetels un šobrīd arī gados jaunais un talantīgais Šarls Leklērs. Masa pievienojās Itālijas vienībai no "Sauber" komandas un tobrīd bija uzskatāms par vienu no perspektīvākajiem pilotiem F-1. Alonso, pirms nonākšanas "Ferrari" nometnē, jau divreiz bija paguvis kļūt par pasaules čempionu "Renault" rindās, pārtraucot Mihaēla Šūmahera uzvaru gājienu. Savukārt Fetels bija ticis pie veseliem četriem tituliem ar "Red Bull" pirms pievienošanās Maranello bāzētajai komandai. Iespaidīgs uzvārdu saraksts. Taču izcīnīto čempionu titulu sarakstu "Ferrari" pa šiem 13 gadiem nav spējusi papildināt.

Šajā laika posmā mainījušies ir ne tikai piloti, bet arī komandu vadītāji. Pēdējās izmaiņas notika pirms 2019. gada sezonas, kad komandas šefa pilnvaras zaudēja Mauricio Arrivabene. Viņu aizstāja līdzšinējais tehniskais direktors Matija Binoto, kurš ir ceturtais "Ferrari" F-1 komandas vadītājs kopš 2007. gada. Pagaidām Binoto vadībā "Ferrari" nav bijuši pat tuvu titulam un salīdzinājumā ar 2017. un 2018. gada sezonām, pēdējos divos gados snieguma ziņā pat piedzīvots straujš regress.

Nepareizās stratēģijas un snieguma attīstības trūkums

Uzvaru sērijai sekojošs zaudējumu periods ir pavisam normāla parādība sportā, it sevišķi tādā kā F-1, kur visai regulāri mainās tehniskie noteikumi, tādējādi ieviešot pārmaiņas arī komandu spēku samēros. Taču zaudējumi, ar kuriem pēdējā laikā nācies samierināties "Ferrari" nav izskaidrojami tikai ar "veiksmes trūkumu" vai "konkurentu pārspēku".

Nav pat jārokas vairāk kā desmit gadu senā pagātnē, lai novērotu virkni šķietami sistemātisku problēmu. Izcelšu divas no tām. Pirmā – neskaitāmās kļūdas, kuras pieļautas pitstopu stratēģijas izvēlē. Īpaši prominentas šīs kļūdas bijušas kopš Fetela pievienošanās "Ferrari". Dažkārt tās vācu autosportistam maksājušas arī uzvaru sacīkstē.

Arī šogad Itālijas komandas stratēģu lēmumi bijuši pavisam neizprotami. Piemēram, Ungārijas "Grand Prix" tikai Fetela iebildumi pret komandas sākotnēji ieplānoto stratēģiju ļāva viņam tikt pie punktiem, kamēr otrs "Ferarri" pilots, Leklērs, sekojis komandas pieņemtajam lēmumam, palika ārpus pirmā desmitnieka. Līdzīgi notikumi norisinājās arī šīs sezonas piektajā posmā Silverstonas trasē, kad Fetels atklāti pauda neapmierinātību ar pitstopu stratēģiju, kura lielā mērā liedza četrkārtējam pasaules čempionam tikt pie punktiem. Tiesa, Fetela pieļautā kļūda sacīkstes sākumā nepalīdzēja, taču tas nemazina komandas nepareizā lēmuma nozīmi.

Otra negatīvā tendence, kura novērojama "Ferrari" komandas ieilgušajā zaudējumu sērijā, ir regulārs formulas konkurētspējas un veiktspējas attīstības trūkums. Par šīs parādības upuri bieži kļuva Alonso, kura rīcībā, pavisam konkurētspējīgs spēkrats, objektīvi raugoties, bija tikai viņa pirmajā no piecām sezonām Itālijas komandas rindās – 2010. gadā. Divus gadus vēlāk viņš arī spēja iesaistīties cīņā par pasaules čempiona godu, taču tās sezonas "Ferrari" formula nebija titula cienīga. Tikai fenomenālais spāņa sniegums ļāva leģendārajai komandai pasapņot par uzvaru čempionāta kopvērtējumā, taču beigu beigās viss noslēdzās likumsakarīgi – Alonso piekāpās Fetelam un tobrīd spēcīgākajai "Red Bull" vienībai.

Nepagāja pārāk ilgs laiks līdz Alonso pieredzētās ciešanas uz savas ādas nācās izbaudīt arī pašam Fetelam. Pirmā sezona "Ferrari" sastāvā vācietim bija relatīvi laba – izcīnītas trīs uzvaras un uz dominējošā "Mercedes" fona viņam izdevās apliecināt sevi kā "labāko no pārējiem". Nākamais gads snieguma ziņā Itālijas vienībai bija uzskatāms par soli atpakaļ – netika izcīnīta neviena uzvara un komandu ieskaitē tā piekāpās gan "Mercedes", gan "Red Bull".

Cerību stariņš "Ferrari" un Fetelam pavīdēja 2017. gadā un 2018. gadā. Ar uzlabotu dzinēja jaudu un inovatīviem aerodinamiskajiem risinājumiem "Ferrari" atkal sāka atgādināt to vienību, kas autosporta mekā noteica toni šīs tūkstošgades sākumā. Taču stāsts noslēdzās tieši tāpat kā iepriekšējos gados – komanda palika bez titula. Abas sezonas no "Ferrari" perspektīvas bija visai līdzīgas – daudzsološs sākums, taču ilgtermiņā tika piedzīvota stagnācija sniegumā, kamēr galvenie konkurenti – "Mercedes" – spēja attīstīt savu formulu, apsteidzot itāļus un kārtējo reizi liekot viņiem samierināties ar zaudējumu.

Droši vien netrūks to, kuri, lasot šīs rindas, apelēs pie autora un teiks, ka 2017. un 2018. gada sezonās vairākas Fetela pieļautās kļūdas bija iemesls tam, kādēļ viņš un "Ferrari" neieguva titulu. Šim viedoklim neoponēšu, taču uzsvēršu to, ka F-1 ir komandas sports, kurā vitālu lomu spēlē ne tikai pilota, bet arī komandas vadības, stratēģu un inženieru paveiktais. Uzskatāms piemērs tam ir "Mercedes" – komanda, kura visos aspektos darbojas apbrīnojami efektīvi. Šī vienība katru gadu sagatavo konkurētspējīgu spēkratu un attīsta to sezonas garumā, ļoti reti pieļauj kļūdas, un pats galvenais – ļauj saviem pilotiem koncentrēties tikai uz braukšanu.

2017. un 2018. gadā Fetelam "Ferrari" rindās, cīnoties par uzvarām sacīkstēs, komandas regulāri pieļauto kļūdu dēļ bieži vien nācās domāt arī par pitstopu stratēģiju un vēl vairākiem aspektiem, kuri parasti ir citu cilvēku pārziņā. Tajā pašā laikā Lūiss Hamiltons "Mercedes" formulā varēja domāt tikai par savu sniegumu trasē, jo atšķirībā no nereti haotiskā "Ferrari", Vācijas komanda allaž darbojās pragmatiski un precīzi.

Atkal jācer uz nākotni

Pēc diviem neveiksmīgiem dueļiem ar "Mercedes" Itālijas komanda nolēma, ka nepieciešama ir vadības maiņa un par komandas šefu iecēla Binoto. Maiņa notika arī pilotu sastāvā – par Fetela jauno cīņu biedru kļuva talantīgais Leklērs.

Izmaiņas gan nenoveda pie cerētā rezultāta. Ja iepriekšējās divās sezonās "Ferrari" vismaz sākotnēji izskatījās pēc reāliem titula pretendentiem, tad 2019. gadā ar sarkano formulu par uzvarām varēja cīnīties tikai dažās trasēs. Šogad regress ir vēl izteiktāks – "Ferrari" pat nespēj iesaistīties cīņā par goda pjedestālu, nemaz nerunājot par uzvarām vai tituliem. Leklērs šosezon gan divreiz ir iekļuvis labāko trijniekā, taču tas bija konkurentu piedzīvoto neveiksmju rezultāts, nevis "Ferrari" spēka apliecinājums.

Šobrīd Itālijas komandai neatliek nekas cits, kā fokusēties uz nākotni un izdarīt visu, lai tuvākajā laikā vilšanos varētu samainīt ar gavilēm. "Ferrari" kompānijas priekšsēdētājs Džons Elkans nesen paziņoja, ka leģendārā vienība par uzvarām cīnīsies ne ātrāk kā 2022. gadā. Elakns izteicās, ka "Ferrari" šobrīd ieliekot pamatus tam, lai 2022. gadā, kad F-1 tiks ieviestas krasas pārmaiņas tehniskajos noteikumos, atkal atgrieztos uz uzvaru takas.

"Ferrari" jau pieņēmusi vairākus lēmumus ar skatu nākotnē – no nākamās sezonas Fetelu aizstās spānis Karloss Saincs. Tāpat Itālijas komanda izveidojusi jaunu "Snieguma attīstības departamentu" ar nolūku veicināt komandas konkurētspējas izaugsmi. Šī departamenta izveide gan primāri nozīmē organizatoriskas izmaiņas, ieviešot "vertikālu" atbildības struktūru, taču ne personāžu maiņas – piemēram, dzinēja un šasijas attīstības nodaļas joprojām vadīs tie paši cilvēki, kuri to darīja līdz šim. Tādēļ šobrīd nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgus secinājumus un uzskatīt, ka jaunizveidotais departaments būs tas, kas ļaus tikt pie labākiem rezultātiem.

Šis ir 13. gads pēc kārtas, kurš "Ferrari" komandai un tās faniem sagādā vilšanos. F-1 ir nepieciešama spēcīga "Ferrari" vienība, tādēļ cerēsim, ka jau pavisam drīz tā atkal būs starp labākajiem.