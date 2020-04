Traģiskajā avārijā izdzīvojušais F-2 pilots Korrea atsāk staigāt

Ekvadoras autosportists Huans Manuels Korrea pēc aizvadītā gada augustā pārdzīvotās smagās avārijas Spa trasē Beļģijā atsācis staigāt, liecina viņa publicētais video sociālajā tīklā "Twitter".

Korrea aizvadītā gada 31. augustā piedzīvoja vienu no smagākajām pēdējo gadu augstākā līmeņa formulu sacensību avārijām, kurā bojā gāja francūzis Antuāns Ibērs. "Formula 2" seriāla posmā Spa trasē Beļģijā 22 gadu vecā Ibēra vadītais spēkrats pēc sadursmes ietriecās riepu nožogojumā un ieslīdēja perpendikulāri trasei. Viņa vadītājā auto ar aptuveni 257 kilometru ātrumu ietriecās Korreas vadītā formula. Korrea guva smagas traumas – cieta abas kājas, mugurkauls un plaušas. Labajai kājai bija nepieciešama "rekonstrukcija", un sarežģīta operācija ilga 17 stundas.

Ceturtdien Korrea savā tvitera profilē publicēja video, kurā viņš sper pāris soļus savā mājoklī. Lai arī viņa labā kāja vēl ir diezgan vāja, tomēr progress ekvadorieša rehabilitācijā ir acīmredzams.

"Manam ratiņkrēslam bija mīksta riepa," rakstīja Korrea.

My wheelchair had a flat tire, but she was home alone... #progress 💪 pic.twitter.com/zM0Ts9NuY3