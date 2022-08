Trīs dienu garumā Dzirciemā notiks enduro sacensības 'RocketBiker Enduro 2022'

Jau ceturto gadu pēc kārtas Tukuma novada Zentenes pagasta Dzirciemā risināsies starptautiskās "Hard Enduro" sacensības ar nosaukumu "RocketBiker Enduro 2022". Ja iepriekšējos gadus sacensības notika divas dienas, tad šogad tās risināsies trīs dienu garumā - 12., 13. un 14. augustā, kā arī būs jauni sacīkšu elementi, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Papildus ierastajām disciplīnām sacensību dalībnieki trasi veiks arī diennakts tumšajā laikā, kā arī paredzēts "Flattrack" jeb spīdvejs ar enduro motocikliem.

"Pasākumu atklāsim 12. augustā ar nakts enduro braucienu. Latvijā šādas sacensības iepriekš nav notikušas. Ideja prātā ienāca vienkāršu apsvērumu dēļ – liela daļa braucēju Dzirciemā parasti ierodas jau piektdien un, lai šo dienu padarītu interesantāku, būs iespēja iesildīties jau vakarā," izmaiņas ierastajā programmā skaidroja sacensību galvenais organizators Lauris Liepiņš.

Pirmās dienas jeb nakts distance būs sešus kilometrus gara. Dalībniekiem tiks dota viena stunda, lai veiktu pēc iespējas vairāk apļu.

Disciplīnu ziņā vispiesātinātākā būs otrā diena 13. augustā, kas iesāksies ar kvalifikācijas braucieniem jeb prologu, pēc kā tiks noteikta dalībnieku starta secība svētdienas galvenajai distancei. Sestdien notiks arī "Super Enduro" sacīkste, kurā dalībnieki sacentīsies pa pāriem mākslīgi veidotā šķēršļu trasē. Šo programmas daļu tiešraidē translēs "Best4Sport TV". Tāpat pirmo reizi notiks "Flattrack" sacensības jeb spīdvejs ar enduro motocikliem.

Šogad sacensību galvenajai distancei būs citādāks formāts. Lai finišētu "Hard loop" distancē dalībniekiem jāpieveic trīs apļi Dzirciema reljefainajā apkaimē. Apļa garums ir aptuveni 20 kilometru. Pirmā apļa kontrollaiks ir noteikts 120 minūtes.

Visi dalībnieki, kas iekļausies kontrollaikā, tiks pielaisti pie starta otram aplim, kuram kontrollaiks būs 90 minūtes. Trešā apļa kontrollaiks būs 75 minūtes. Tie, kuri veiks visus trīs apļus, iekļaujoties noteiktajā laikā, tiks pasludināti par "Rocketbiker Enduro 2022" finišētājiem.

"Spriežot pēc trases sarežģītības pakāpes, prognozēju, ka finišu sasniegs ap 20 braucēju. Un arī tas nav slikts rādītājs, ja ņem vērā, ka "Hard Enduro" pamatideja ir radīt tik sarežģītu trasi, lai ne visiem tā būtu pa spēkam. Protams, visu izteiks laikapstākļi. Ja laiks būs lietains, finišētāju varētu būt krietni mazāk," atzina Liepiņš.

No 150 dalībnieku kvotām pagaidām izņemtas ir 113. Visvairāk braucēju pieteikušies no Latvijas (66), 30 sportisti no Lietuvas un 12 no Igaunijas. Jau zināms, ka no lielākajām enduro zvaigznēm Dzirciemā startēs divkārtējais "RocketBiker Enduro" uzvarētājs Edgars Siliņš, titulētais Lauris Ērmanis, Aivars Kukojs, Renē Jerbahs. Pagaidām vēl oficiāli savu dalību nav apstiprinājis šī brīža Latvijas ātrākais enduro meistars Andris Grīnfelds, kurš kļuva par šo sacensību uzvarētāju 2019. gadā.

Iepriekšējos gadus "Hard Enduro" sacensībās Dzirciemā piedalījušies ne tikai braucēji no Baltijas valstīm, bet arī no Spānijas, Lielbritānijas un Polijas.

"RocketBiker Enduro 2022" sacensības visu trīs dienu garumā skatītāji varēs apmeklēt bez ieejas maksas.