"Mercedes" komanda aizvadītajos gados pārliecinoši dominējusi "Formula 1" (F-1) čempionātā, bet pagājušajā sezonā tā ar diezgan lielu sparu ielēca arī elektrisko formulu sacensību čempionātā "Formula E". "Mercedes-Benz EQ Formula E Team" liela atbildība gulstas uz elektronisko sistēmu inženieri no Latvijas Rihardu Gerdtu.

Baterija un enerģija – gluži kā šaha spēle

"Formulā E" ļoti svarīga loma ir elektromotoram un baterijai, to saprot arī tie, kas ikdienā neseko līdzi šim čempionātam. Enerģijas pārvaldīšana, krāšana un pareiza izmantošana ir īsta šaha spēle. Ja tiks pieņemti pareizie lēmumi, braucējs varēs cīnīties par augstām pozīcijām.

Ļoti svarīgs faktors ir arī enerģijas reģenerēšana. Tas notiek no aizmugurējām riepām. Rihards Gerdts ieskicēja, kā notiek šis process: "Kad braucēji brauc, viņiem austiņās skan pīkstuļi, viens pīkstulis ir tad, kad jāatlaiž gāzes pedālis taisnes laikā, jau tad enerģija tiek reģenerēta. Otrs pīkstiens ir tad, kad viņiem aiz stūres ir jānospiež podziņa, kas liks vēl vairāk reģenerēties enerģijai. Lielākā māksla "Formulā E" ir enerģijas pārvaldīšana. Veids, kā komanda to modulē, aprēķina un izmanto, ietekmē sacensību norisi un iznākumu. Ja kāda komanda kādā no taisnēm sāk ātrāk reģenerēt enerģiju, citas komandas to var pamanīt un mēģināt apdzīt. Braucējs pēc treniņiem var dot atgriezenisko saiti. Piemēram, viņš var teikt, ka tajā taisnē esam pārāk ievainojami, jādomā, kā tur būt ātrākiem un enerģiju taupīt citā trases posmā."