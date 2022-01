Nākamā prestižākās pasaules čempionāta šosejas motocikliem klases "MotoGP" sezona būs citāda, jo tajā vairs nestartēs šī sporta veida ikona Valentīno Rosi. Itālis ar savu dominanci uz diviem riteņiem kļuva par globālu fenomenu, bet viņam savas spožās karjeras laikā bija arī reāla iespēja startēt "Formula 1" (F-1) čempionātā. Tikai augsto ambīciju dēļ viņš nekļuva par F-1 pilotu.

Rosi savu profesionālo motosportista karjeru sāka 1996. gadā, bet to noslēdza šogad pēc aizvadītām 432 sacensībām un izcīnītiem deviņiem čempiona tituliem. Septiņus no tiem viņš izcīnīja "MotoGP" klasē, bet pa vienam 125 un 250 kubikcentimetru klasēs. 26 gadus ilgajā karjerā Rosi 115 reizes uzvarēja sacīkstēs, 235 reizes kāpa uz goda pjedestāla un 65 reizes sacensības sāka no pirmās starta vietas.

Rosi gan no motosporta prestižākās klases pavisam nepazudīs. Nākamajā sezonā "MotoGP" debitēs viņa izveidotā "VR46" komanda, tomēr viņš pats nenoliedz, ka izjūt rūgtumu par neizcīnīto desmito pasaules čempiona titulu.

"Ir žēl, jo 10 ir lielisks skaitlis. Es biju tuvu savam desmitajam titulam, un es domāju, ka to biju pelnījis, ņemot vērā manu ātrumu un karjeras gaitu.