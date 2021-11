Verstapenam droša uzvara Meksikā; Peresam neizdodas apdzīt Hamiltonu

"Red Bull" komandas pilots Makss Verstapens svētdien droši uzvarēja F-1 sezonas 18. posmā Meksikā, palielinot savu pārsvaru kopvērtējumā, bet cīņā par otro vietu Lūiss Hamiltons no "Mercedes" aiz sevis noturēja mājinieku Serhio Peresu, kurš ir uzvarētāja komandas biedrs.

Verstapenam šī bija devītā uzvara šajā sezonā, kas ļauj kopvērtējumā palielināt vadību ar 312,5 punktiem. Hamiltonam pēc šī posma ir 293,5 punkti. Līdz sezonas beigām vēl ir četri posmi.

Sacensības no pirmās stara vietas sāka otrs "Mercedes" pilots Valteri Botass, taču pirmajā pagriezienā viņā ietriecās Daniels Rikjardo ("McLaren"), un abu sacīkste tajā brīdī bija sabojāta. Savukārt Verstapens no trešās starta vietas startēja lieliski un izvirzījās vadībā jau pirmajā pagriezienā, un visu sacīksti pārliecinoši kontrolēja notikumus trasē.

"Startā svarīgākais bija pirmajā pagriezienā bremzēt pēc iespējas vēlāk. Tas man sacensību turpinājumā ļāva koncentrēties tikai uz sevi," pēc sacensībām teica Verstapens. "Čempionātā vēl atlikuši daudzi posmi, bet kopvērtējums šobrīd izskatās labi."

Hamiltons un Peress ierindojās nākamajās pozīcijās, un trasē sākās taktiskās spēles. Peress boksos iebrauca 11 apļus vēlāk nekā Hamiltons, kas viņam deva iespēju pēdējos apļos doties uzbrukumā, taču viņš tā arī neatrada iespēju veikt apdzīšanas mēģinājumu. Finišā abus abus šķīra 0,8 sekundes.

"Es ļoti gribēju komandai sagādāt dubultuzvaru," teica Peress, kurš arī bija sajūsmināts par saņemto atbalstu no saviem tautiešiem. Savukārt Hamiltons atzina, ka darīja visu, ko varēja, lai saglabātu savu pozīciju. Tāpat viņš norādīja uz "Red Bull" mašīnas ātrumu.

Pārliecinošā ceturtajā vietā ierindojās "AlphaTauri" pilots Pjērs Gaslī, bet nākamās vietas ieņēma "Ferrari" braucēji Šarls Leklērs un Karloss Sainss. Sebastjans Fetels ("Aston Martin") finišēja septītajā vietā, aiz viņa bija Kimi Raikonens ("Alfa Romeo") un Fernando Alonso ("Alpine"), bet pēdējo punktu izcīnīja Lendo Noriss no "McLaren", kurš startēja no pēdējām starta vietām pēc jaudas agregāta komponentu maiņas.

