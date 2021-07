Verstapens apdzen Hamiltonu startā un uzvar F-1 sprinta kvalifikācijā

Nīderlandietis Makss Verstapens sestdien Silverstounas trasē izcīnīja uzvaru sprinta kvalifikācijas sacīkstē un rītdienas Lielbritānijas "Grand Prix" sāks no pirmās starta pozīcijas.

Šīs nedēļas nogales F-1 sacensības tiek aizvadītas, izmantojot pavisam jaunu formātu. Sestdien netika aizvadīta ierastā trīs sesiju kvalifikācija, bet gan 100 kilometrus (17 apļus) gara sprinta sacīkste, lai noskaidrotu kādā secībā piloti rītdien uzsāks Lielbritānijas Lielās balvas izcīņu. Plašāk par eksperimentālo F-1 nedēļas nogales formātu iespējams lasīt šeit.

Piektdien gan tika izmantots sestdienas ierastais kvalifikācijas formāts, lai noskaidrotu sprinta sacīkstes starta secību. Tajā ātrākas izrādījās "Mercedes" komandas pilots Lūiss Hamiltons, kurš par nepilnām astoņām sekundes simtdaļām apsteidza "Red Bull" spīdekli Maksu Verstapenu.

Verstapens kļuva par sprinta sacīkstes līderi jau pašā tās sākumā - viņš apsteidza Hamltonu startā un saglabāja līdera pozīciju, dodoties cauri pirmajiem trases līkumiem. Pēc tam nīderlandietis pakāpeniski palielināja savu pārsvaru un triumfēja sprinta sacīkstē, šādā veidā nodrošinot tiesības rītdienas gonku uzsākt no "pole position".

Trešajā vietā finišēja Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass, savukārt ceturto vietu ieguva "Ferrari" braucējs Šarls Leklērs. Rītdienas sacīksti no trešās starta rindas uzsāks "McLaren" piloti - piekto vietu sprintā izcīnīja Lando Noriss, bet Daniels Rikjardo palika sestais.

Lielbritānijas "Grannd Prix" no septītās starta pozīcijas svētdien sāks Fernando Alonso, kurš aizvadīja lielisku sprinta sacīksti. Pieredzējušais spānis sprintā startēja no 11. pozīcijas, bet jau pirmā apļa vidū spēja aizcīnīties līdz piektajai vietai. Alonso gan eventuāli nācās zaudēt pozīciju abiem "McLaren" pilotiem, taču viņš aiz sevis spēja noturēt Sebastianu Fetelu no "Aston Martin". Pirmo desmitnieku sprinta kvalifikācijā noslēdza Džordžs Rasels no "Williams", kurš palika devītais un Alonso komandas biedrs Estebans Okons, kurš tika pie desmitās vietas.

Pavisam neveiksmīga sprinta kvalifikācija izvērtās otram "Red Bull" pilotam Serhio Peresam. Viņš pieļāva kļūdu un saslīdēja trases otrā sektora izskaņā, atkrītot gandrīz uz pašu pēdējo vietu. Apli pirms sprinta sacīkstes beigām viņš izstājās un rītdienas Lielās balvas izcīņu sāks no pēdējās vietas.