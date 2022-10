Verstapens ar panākumu Mehiko kļūst par vienā sezonā uzvarām bagātāko pilotu

Divkārtējais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempions, "Red Bull" pilots Makss Verstapens svētdien izcīnīja uzvaru sezonas 20.posmā - Meksikas "Grand Prix".

Verstapens un "Red Bull" komanda jau iepriekšējos posmos bija nodrošinājuši sev 2022.gada čempiontitulus. Tagad viņš sasniedzis rekordu vienā sezonā izcīnītajās uzvarās (14) un iekrātajos punktos (416).

HISTORY MADE!

Congratulations @Max33Verstappen, more wins in a season than any other driver in F1 history#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/jeCixbkEa3