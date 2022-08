Verstapens ātrākais Beļģijas 'Grand Prix' otrajos treniņbraucienos

"Red Bull" pilots Makss Verstapens piektdien Spā trasē Beļģijā bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta Beļģijas "Grand Prix" otrajos treniņbraucienos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Verstapens apli veica minūtē un 45,507 sekundēs. Viņš par 0,862 sekundēm apsteidza "Ferrari" pilots Šarlu Leklēru un par 1,082 sekundēm - Lendo Norisu ("McLaren").

Ceturtajā vietā ierindojās Lenss Strols ("Aston Martin"), piektais bija Karloss Sainss ("Ferrari"), sestais - septiņkārtējais pasaules čempions brits Luiss Hamiltons.

Pirmajos treniņbraucienos ātrākie bija abi "Ferrari" piloti Karloss Sainss un Leklērs.

Saincs 7,004 kilometrus garo trasi Ardēnos piektdien veica minūtē un 46,538 sekundēs, par 0,069 sekundēm apsteidzot Leklēru.

Pasaules čempions un sezonas līderis Verstapens bija trešais, no ātrākā apļa laika atpaliekot 0,217 sekundes, bet ceturtajā vietā ierindojās "Marcedes" braucējs Džordžs Rasels, kurš atpalika par 0.858 sekundēm.

Lūiss Hamiltons "Mercedes" bija devītais (+1,882) , kamēr bez apļa laika palika Botass.

Sesija tika apturēta vairāk nekā uz desmit minūtēm pēc Kevina Magnusena "Hass" spēkrata apstāšanās trasē, gaidot, kamēr bolīds tiks evakuēts. Atlikušajās deviņās minūtēs labi apļa laiki vairs netika sasniegti, jo sākās arī lietus.

Jau ziņots, ka sacensības svētdien no aizmugures motora elementu maiņu dēļ sāks Verstapens, Leklērs, Lendo Noriss no "McLaren", "Alpine" braucējs Estebans Okons, "Haas" pilots Miks Šūmahers un Valteri Botass no "Alfa Romeo".

Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ar 258 punktiem ir Verstapens, otrais ar 178 punktiem ir Leklērs, bet trešo vietu ar 163 punktiem ieņem Peress. Konstruktoru kausā "Red Bull" ir 431 punkti, "Ferrari" seko ar 334 punktiem, bet trešā ar 304 punktiem ir "Mercedes".

Pērn Verstapens Abū Dabī "Grand Prix" pēdējā aplī izrāva savu karjerā pirmo F-1 pasaules čempiona titulu, apsteidzot septiņkārtējo čempionu Hamiltonu, ar kuru viņam pirms pēdējā posma bija vienāds punktu skaits.

Šosezon F-1 kalendārā paredzēti 22 posmi.