Verstapens Austrālijas 'Grand Prix' startēs no pirmās pozīcijas

Nīderlandietis Makss Verstapens sestdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta Austrālijas "Grand Prix" posma kvalifikācijā un svētdien sacensības sāks no pirmās pozīcijas.

"Red Bull" pilots Verstapens nedaudz vairāk nekā piecus kilometrus garo trasi veica minūtē un 16,732 sekundēs.

Divkārtējais F-1 čempions Verstapens nodrošināja savu 22. "pole position" karjerā, pārspējot "Mercedes" duetu Džordžs Rasels (1:16,968) un Luiss Hamiltons (1:17,104).

"Esmu ļoti priecīgs sacensības sākt no pirmās pozīcijas un jau gaidu rītdienu. Domāju, ka mums ir laba sacīkšu mašīna, bet grūtības sagādā riepas, tāpēc tās noteikti būs interesantas sacensības," sacīja Verstapens.

Tikmēr "Mercedes" sasniedza labāko kvalifikācijas rezultātu šosezon.

"Mēs to nebijām gaidījuši, tas ir skaidrs," Rasels pārsteigts teica pēc kvalifikācijas sesijas.

"Lieliska kvalifikācija mums. Automašīna bija kā dzīva, un, godīgi sakot, es esmu vīlies, ka neieguvu pirmo vietu, jo mašīna bija lieliska," viņš piebilda.

Komandas biedrs Hamiltons piebalsoja viņa domām, sakot, ka rezultāts bija "pilnīgi negaidīts."

"Tas mums ir sapnis, būt tik tuvu "Red Bull" ir neticami," viņš teica.

"Mercedes" dominēja F-1 no 2014. līdz 2021. gadam, bet kopš jauno mašīnu noteikumu stāšanās spēkā pagājušajā gadā astoņkārtējie pasaules čempioni ir cīnījušies ar grūtībām.

Labo kvalifikācijas rezultātu konkurentiem sekmēja arī otra "Red Bull" pilota Serhio Peresa kvalifikācijas pirmajā daļā piedzīvotā avārija, viņam kvalifikācijai beidzoties pēc diviem veiktiem apļiem, ieņemot pēdējo vietu.

Peress, kurš čempionāta kopvērtējumā ieņem otro vietu, cerēja cīņā par pirmo vietu kvalifikācijā pārspēt Verstapenu, taču bija spiests izstāties no cīņas par "pole position" pēc iestrēgšanas trešā līkuma grants joslā. Viņam izdevās izvairīties no ietriekšanās trases nožogojuma joslā, taču no grants joslas izkļūt neizdevās.

"Šausmīga diena," sacīja meksikāņu pilots, kura automašīnai bija regulējumu problēmas. "Nevēlos iedziļināties detaļās, mums kā komandai pie tā ir jāstrādā," viņš teica.

Ceturtajā vietā ierindojās "Aston Martin" pārstāvošais spānis Fernando Alonso (1:17,139), piekto vietu ieņēma "Ferrari" pilots Karloss Sainss (1:17,270), sesto - Alonso komandas biedrs Lenss Strols (1:17,308), bet otrs "Ferrari" pilots Šarls Leklērs finišēja septītais (1:17,369).

Arī trešajā treniņbraucienu sesijā sestdien ātrāko laiku uzrādīja Verstapens, apli veicot minūtē un 17,565 sekundēs.

Jau ziņots, ka piektdien pirmajos treniņbraucienos uzvaru svinēja attiecīgi Vesrstapens un "Aston Martin" pilots Fernando Alonso.

Austrālijas Lielās balvas izcīna norisināsies svētdien.

Pēc pirmajiem diviem sezonas posmiem kopvērtējuma līderis ar 44 izcīnītiem punktiem ir Verstapens. Otro vietu ar 43 punktiem ieņem otrā posma uzvarētājs Peress, bet trešais ar 30 punktiem ir Alonso.

F-1 2023.gada čempionātā paredzēti 23 posmi.

2022. gada čempionātā otro reizi pēc kārtas uzvarēja nīderlandietis Makss Verstapens.