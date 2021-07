Verstapens Austrijas 'Grand Prix' svin trešo panākumu pēc kārtas

Nīderlandes pilots Makss Vertspens no "Red Bull" komandas svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas devītā posma - Austrijas "Grand Prix".

Verstapens Špīlbergā tuvāko sekotāju Valteri Botasu no Somijas ("Mercedes") apsteidza par 17,973 sekundēm, bet "McLaren" pilots brits Lendo Noriss viņam zaudēja 20,019 sekundes.

Ceturto vietu ieguva septiņkārtējais pasaules čempions brits Lūiss Hamiltons ("Mercedes"), bet aiz viņa sekoja spānis Karloss Sainss ("Ferrari"), Serhio Peress no Meksikas ("Red Bull"), austrālietis Daniels Rikjardo ("McLaren"), Šarls Leklērs no Monako ("Ferrari"), Pjērs Gaslī no Francijas ("Alpha Tauri") un spānis Fernando Alonso ("Alpine"), kurš noslēdza vadošo desmitnieku.

Sacensības nenoslēdza Estebans Okons ("Alpine"), taču pēdējās divas pozīcijas ieņēma "Haas" piloti Miks Šūmahers no Vācijas un krievs Ņikita Mazepins.

Verstapens savu trešo uzvaru pēc kārtas svinēja aptuveni 100 000 līdzjutēju klātbūtnē, no kuriem vairums atbalstīja tieši nīderlandieti.

Jau otrajā aplī konkurenti sabojāja Okona automašīnu, kā rezultātā trasē devās drošības auto, bet pilotam sacensības bija noslēgušās. Ceturtajā aplī Noriss ar Peresu cīnījās par otru vietu, bet labākā pozīcijā bija brits, kādēļ Peress izbrauca ārpus trases. Norisam vēlāk par šo rīcību piešķīra piecu sekunžu sodu.

31.aplī Norisu apsteidza Botass, jo brits boksos izcieta piecu sekunžu sodu. Desmit apļus vēlāk par sesto pozīciju cīnījās trīs piloti, starp kuriem bija Peress un Leklērs. Cīņa starp abiem pilotiem izvērtās sīva, bet beigās Leklērs bija spiests izbraukt ārpus trases. Par šo gājienu piecu sekunžu sodu saņēma arī Peress.

53.aplī Hamiltonu apsteidza Botass, bet jau apli vēlāk to paveica arī Noriss. Trīs apļus līdz sacensību beigām (68.) Alonso ielauzās desmitniekā, taču soms Kimi Reikenens ("Alfa Romeo") un vācietis Sebastians Fetels ("Aston Martin") pēdējā aplī cīnījās par 12.vietu. Abu pilotu vadītie bolīdi saskārās, bet braucēji spēja sasniegt finišu.

Par dienas aktīvāko pilotu atzina Norisu, kurš pēc sacīkstes pauda pārliecību, ka varējis izcīnīt arī otro vietu.

Pēc deviņiem posmiem kopvērtējuma līderis ar 182 punktiem ir Verstapens, bet Hamiltons viņam zaudē 32 punktus. 104 punktus iekrājis trešajā vietā esošais Peress, bet par trim mazāk ir Norisam.