Verstapens izcīna piekto uzvaru pēc kārtas un tuvojas savam otrajam čempiontitulam

"Red Bull" pilots Makss Verstapens svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 16. posmā – Itālijas "Grand Prix" – un vēl vairāk pietuvojās savam otrajam čempiontitulam.

Sestdien kvalifikācijā ātrākais bija "Ferrari" pilots Šarls Leklērs, kurš sacīksti sāka no pirmās vietas, bet viņam līdzās bija "Mercedes" pilots Džordžs Rasels, kamēr otrajā rindā bija divi "McLaren" bolīdi ar pilotiem Lendo Norisu un Danielu Rikjardu.

Vairākiem braucējiem par dzinēju maiņu tika piemērots starta vietu sods, tādējādi, čempionāta kopvērtējuma līderis Verstapens startēja no septītās vietas, viņa komandas biedrs Serhio Peress no 13., bet vēl no vadošajiem pilotiem Lūiss Hamiltons ("Mercedes") un Karloss Sainss juniors ("Ferrari") attiecīgi no 18. un 19. pozīcijas.

Veiksmīgi startēja Verstapens, kurš jau pirmajos apļos pakāpās uz trešo pozīciju aiz Leklēra un Rasela, bet jau piektajā aplī nīderlandietis kļuva par vicelīderi. Kā pirmais virtuālās drošības mašīnas laikā boksos devās Leklērs, kurš uzlika vidējā sastāva riepas, Monako pilotam atgriežoties trasē trešajā pozīcijā. Vēlāk Leklērs kļuva par līderi pēc tam, kad Rasels un Verstapens iebrauca pitstopā, lai uzliktu attiecīgi cietās un vidējās riepas.

Kad līdz sacīkstes beigām bija palikuši 19 apļi, Leklērs devās pitstopā otro reizi un šoreiz uzlika mīkstās riepas, bet trasē viņš atgriezās otrajā pozīcijā apmēram 20 sekundes aiz Verstapena. Pēc Rikjardo avārijas trasē devās drošības mašīna, kas braucējus pavadīja līdz pat sacīkstes finišam, tādējādi pēdējos apļos pozīcijas nemainījās.

Verstapens svinēja uzvaru, viņam sekoja Leklērs, bet trešajā pozīcijā finišēja Rasels, kamēr Sainsam sacensību gaitā izdevās pacelties uz ceturto pozīciju. Piektais finišēja Hamiltons, aiz kura bija Peress, septīto vietu ieņēma Noriss, astotais bija Pjērs Gaslī ("Alpha Tauri"), devītais finišēja debitants Niks de Vrīss ("Williams"), kurš aizvieto apendicīta dēļ nestartējošo Aleksandru Albonu, bet kā pēdējais pie punkta tika Džou Guaņjui ("Alfa Romeo").

Pēc 16 no 22 posmiem Verstapenam ir 335 punkti, bet par 116 punktiem mazāk jeb 219 punkti ir Leklēram. Turpat netālu ir Peress ar 210 punktiem un Rasels ar 203 punktiem.

Konstruktoru kausā līdere ar 545 punktiem ir "Red Bull", otrajā vietā ar 406 punktiem ir "Ferrari", bet trešajā – ar 371 punktu "Mercedes".

Šosezon F-1 kalendārā paredzēti 22 posmi.