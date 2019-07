Verstapens izcīna uzvaru haotiskajā Vācijas 'Grand Prix'

Nīderlandiešu pilots Makss Verstapens no "Red Bull" komandas svētdien Hokenheimas trasē izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 11. posmā - Vācijas "Grand Prix", kurā neveiksmi piedzīvoja pēdējo gadu vadošā vienība "Mercedes".

Tikmēr otro vietu izcīnīja mājinieku favorīts Sebastjans Fetels no "Ferrari" vienības, kurš startēja no pašām beigām, bet trešais bija krievs Daniils Kvjats ("Torro Rosso"), savai komandai sarūpējot otro goda pjedestālu tās pastāvēšanas vēsturē.

Lietaino laikapstākļu dēļ aizkavējās starts, kurā brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes" savu līderpozīciju nosargāja, bet viņa komandas biedrs, soms Valteri Botass piekāpās Verstapenam. Tikmēr Monako pilots no "Ferrari" vienības Šarls Leklērs pirmajos apļos no desmitās vietas startā spēja pacelties uz ceturto pozīciju.

Sacensību laikā trasē vairākas reizes devās drošības mašīna, tajā skaitā 29. aplī, kad kā pirmais no vadošajiem pilotiem neveiksmi piedzīvoja Leklērs. Apli vēlāk no trases izbrauca arī Hamiltons, kurš pēc pitstopa bija spiests atkāpties uz piekto vietu. Hamiltona nedienas turpinājās, jo par pārkāpumu boksu celiņā brits saņēma piecu sekunžu sodu.

Tikmēr līderpozīciju pārņēma Verstapens, turpretī Hamiltons piedzīvoja kārtējo likstu un pēc saslīdēšanas no trešās vietas atkrita uz 15. pozīciju. "Mercedes" likstas turpinājās 57. aplī, kurā no trases izlidoja Botass, somam sacensības neturpinot.

Pēdējo reizi drošības mašīna boksos devās četrus apļus pirms finiša, sacensību noslēdzošajā fāzē Fetelam apsteidzot vairākus konkurents. Mājinieku favorīts finišēja otrais aiz Verstapena, bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa Kvjats. Verstapens šajā sacīkstē uzrādīja ātrāko apļa laiku, par ko nopelnīja papildu punktu kopvērtējumā.

Tikmēr ceturtais bija kanādietis Lens Strols ("Racing Point"), piekto vietu ieņēma spānis Karloss Sainss juniors ("McLaren"), bet pirmo sešinieku noslēdza anglis Aleksandrs Albons ("Toro Roso"). Tālāk sekoja soms Kimi Raikonens un itālis Antonio Džovinaci (abi - "Alfa Romeo"), bet pirmo desmitnieku noslēdza francūzis Romāns Grožāns un dānis Kevins Magnusens (abi - "Haas"). Savukārt Hamiltons samierinājās ar 11. vietu, tādējādi palikdams bez punktiem.

Hamiltons šīs sezonas 11 posmos iekrājis 223 punktus, kamēr Botasam ir 184 punkti. Trešais ar 162 punktiem ir Verstapens, Fetels ieguvis 141 punktu, bet pirmo piecinieku ar 120 punktiem noslēdz Leklērs.

"Mercedes" komandas piloti šosezon uzvarējuši deviņos no 11 posmiem, bet pārējos divos etapos panākumi bijuši Verstapenam.