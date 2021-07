Verstapens izjūt necieņu; Hamiltons neuzskata, ka viņam jāatvainojas

F-1 čempionāta kopvērtējuma līderis Makss Verstapens no "Red Bull" komandas uzskata, ka "Mercedes" pilots Lūiss Hamiltons pēc gūtās uzvaras Lielbritānijas "Grand Prix" izcīņā ar savām svinībām rīkojās necienīgi, jo viņš vainojams pie iespaidīgās avārijas. Tikmēr Hamiltons norādīja, ka viņam nav jāatvainojas par šo epizodi.

Pēc ļoti līdzīga starta Verstapens un Hamiltons sīvi spēkojās Silverstonas trasē, bet šī cīņa savu kulmināciju piedzīvoja "Copse" pagriezienā, kad Hamiltons, kurš tobrīd atradās līkuma iekšmalā, ar priekšējo kreiso riepu aizķēra Verstapena formulas aizmugurējo labo riepu. Šis ir viens no ātrākajiem līkumiem visā Silverstounas trasē un pēc kontakta nīderlandietis zaudēja kontroli pār savu formulu, un lielā ātrumā sāniski ietriecās drošības barjerās.

"Ar mani viss ir kārtībā. Trieciens bija diezgan pamatīgs – 51 G, taču jūtos labāk," sociālajos tīklos rakstīja Verstapens. "Protams, esmu ļoti sarūgtināts šādi noslēgt sacensības. Lūisam piespriestais sods mums nepalīdz un neattaisno viņa bīstamo manevru trasē."

"Atrodoties slimnīcā un skatoties svinības pēc sacensībām, sajutu necieņu un nesportisku attieksmi, bet mēs turpinām doties uz priekšu," noslēgumā pauda čempionāta līderis.

Verstappen and Hamilton collide!

The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.

The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa