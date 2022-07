Verstapens kvalifikācijā Austrijā sīvā cīņā apsteidz 'Ferrari' pilotus; abi 'Mercedes' braucēji avarē

"Red Bull" komandas pilots Makss Verstapens piektdien bija ātrākais Austrijas posma F-1 kvalifikācijā, par nepilnu sekundes desmitdaļu apsteidzot abus "Ferrari" pilotus Šarlu Leklēru un Karlosu Sainsu.

Austrijas posmā kvalifikācija risinājās piektdienā, jo sestdien paredzētas sprinta sacensības, bet svētdien, kā ierasts, notiks galvenās sacensības.

Izšķirošajā aplī Verstapens uzrādīja rezultātu minūte un 4,984 sekundes, kas bija par tikai 0,029 sekundēm ātrāks rezultāts nekā Leklēram. Savukārt Sainss kvalifikācijas uzvarētājam piekāpās 0,082 sekundes. No ceturtās starta pozīcijas startēs Verstapena komandas biedrs Serhio Peress (+0,420).

Trešās kvalifikācijas piektajā minūtē savu formulu nesavaldīja septiņkārtējais pasaules čempions Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas. Ātrajā septītajā pagriezienā viņa spēkratam izslīdēja aizmugure, un viņam neizdevās veikt korekciju, lai iztaisnotu mašīnu. Hamiltons ietriecās aizsargbarjerā ar mašīnas kreiso sānu, taču ar pilotu viss bija kārtībā. Trasē tika parādīti sarkanie karogi.

Hamilton into the barriers. He radios that he is ok #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/yyTtcaN9h0

"Mercedes" komanda radio sarunā ar Hamiltonu pieļāva, ka viņš ar savu apļa laiku būtu varējis ieņemt otro pozīciju.

Kvalifikācijas trešajai kārtai atsākoties, pirmais trasē lidojošo apli veikt devās Hamiltona komandas biedrs Džordžs Rasels, taču arī viņš piedzīvoja avāriju. Pēdējā pagriezienā arī viņa mašīnas aizmugurējie riteņi zaudēja saķeri ar trasi, un Rasels ieslīdēja aizsargbarjerā ar aizmuguri pa priekšu.

And now Russell is into the barriers - he's ok

The Mercedes driver spins off at Turn 10

🚩 RED FLAG 🚩#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/pJxbMuRiBb