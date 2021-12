Verstapens neticamā sacensību noslēgumā kļūst par pasaules čempionu

Neticamā F-1 sezonas noslēgumā Abū Dabī "Red Bull" pilots Makss Verstapens svētdien kļuva par pasaules čempionu, neļaujot viņa sīvākajam konkurentam Lūisam Hamiltonam no "Mercedes" izcīnīt vēsturisko astoto braucēju titulu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Hamiltons sacensības saka no otrās starta pozīcijas, bet viņam izdevās lielisks starts, tiekot garām savam galvenajam konkurentam Maksam Verstapenam no "Red Bull". Vēlāk trasē bija diezgan strīdīga situācija, kad Verstapens veica apdzīšanas manevru, taču Hamiltons izbrauca no trases un pārņēma līderpozīciju. Tiesneši uzskatīja, ka nīderlandietis Hamiltonu izspieda no trases, tāpēc nelika "Mercedes" braucējam atdot līderpozīciju.

Sacensību turpinājumā "Red Bull" mēģināja ar taktiskām viltībām apsteigt Hamiltonu, tomēr "Mercedes" formulas ātrums bija pietiekami labs, lai atvairītu visus uzbrukuma mēģinājumus. Tomēr piecus apļus pirms sacensību beigām "Williams" pilots Nikolass Latifi pēc cīņas ar Miku Šūmaheru no "Haas" piedzīvoja avāriju, un trasē devās drošības mašīna. Verstapens devās pēc jaunām mīkstā sastāva riepām, taču Hamiltons palika trasē ar vecām cietā sastāva riepām.

Sacensības atsākās pēdējā aplī, un Verstapens spēja apdzīt Hamiltonu un kļūt par pasaules čempionu.

Pirms pēdējā posma Verstapenam un Hamiltonam bija vienāds punktu skaits, bet sezonas noslēgumā "Red Bull" pilota kontā bija 395,5 punkti. Hamiltons sezonu noslēdza ar 387,5 punktiem.

Taču "Mercedes" komanda kļuva par Konstruktoru kausa ieguvējiem, sezonas laikā izcīnot 613,5 punktus. "Red Bull" piloti sakrāja 585,5 punktus.

Sacensībās Abū Dabī trešo vietu izcīnīja "Ferrari" pilots Karloss Sainss. Aiz labāko trijnieka finišēja "AlphaTauri" piloti Juki Cunoda un Pjērs Gaslī, Valteri Botass no "Mercedes" ierindojās sestajā vietā, bet TOP 10 finišēja arī Lendo Noriss ("McLaren"), Fernando Alonso un Pjērs Gaslī ("Alpine") un Šarls Leklērs ("Ferrari").

Sezonas kopvērtējumā trešo vietu izcīnīja Botass ar 226 punktiem, bet ceturtais bija Peress ar 190 punktiem. Sainss bija labākais no pārējiem pilotiem, sezonu noslēdzot piektajā vietā ar 164,5 punktiem. Noriss sezonu noslēdza sestajā vietā ar 160 punktiem.

"Ferrari" sezonu noslēdza trešajā vietā Konstruktoru kausā, sīvā cīņā pieveicot "McLaren" (323,5 pret 275)

Portāls "Delfi" piedāvāja teksta tiešraidi no F-1 sezonas izšķirošā posma.