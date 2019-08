Verstapens pirmo reizi karjerā izcīna uzvaru kvalifikācijā

Nīderlandiešu pilots Makss Verstapens no "Red Bull" komandas sestdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas 12.posma - Ungārijas "Grand Prix" - kvalifikācijā.

Verstapens apli veica vienā minūtē un 14,572 sekundēs, "pole position" nodrošinot nepilnas astoņas minūtes pirms kvalifikācijas beigām. Viņš pirmo reizi karjerā F-1 sacīkstes sāks no pirmās vietas.

Tikmēr otrais bija "Mercedes" somu pilots Valteri Botass, kurš Verstapenam zaudēja 0,018 sekundes, bet 0,197 atpalika Botasa komandas biedrs un kopvērtējuma līderis Lūiss Hamiltons no Lielbritānijas.

Monako braucējs Šarls Leklērs no "Ferrari" avarēja pirmajā kvalifikācijas kārtā, bet tas netraucēja viņam izcīnīt ceturto vietu. Piektais bija Leklēra komandas biedrs Sebastjans Fetels no Vācijas, bet pirmo sešinieku noslēdza francūzis Pjērs Gaslī no "Red Bull".

Pirms tam norisinājās treniņbraucienu trešā sesija, kurā ātrākais bija Hamiltons, apli veicot vienā minūtē un 16,084 sekundēs. Otrais bija Verstapens, kurš bija 0,013 sekundes lēnāks.

Jau ziņots, ka piektdien pirmajās divās treniņbraucienu sesijās ātrākie bija Hamiltons un Gaslī.

Ungārijas Lielās balvas izcīņa notiks svētdien.

Hamiltons šīs sezonas 11 posmos iekrājis 225 punktus, kamēr Botasam ir 184 punkti. Trešais ar 162 punktiem ir Verstapens, Fetels ieguvis 141 punktu, bet pirmo piecinieku ar 120 punktiem noslēdz Leklērs.

"Mercedes" komandas piloti šosezon uzvarējuši deviņos no 11 posmiem, bet pārējos divos etapos panākumi bijuši Verstapenam.