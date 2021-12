Verstapens pret Hamiltonu: kļūst zināms 2021. gada F-1 čempions. Teksta tiešraide

F-1 sezona sasniegusi savu kulmināciju, un pēdējā posmā Abū Dabī "Red Bull" pilots Makss Verstapens un septiņkārtējais pasaules čempions Lūiss Hamiltons no "Mercedes" savstarpējā cīņā sadalīs šī gada braucēju titulu.

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no F-1 sezonas izšķirošā posma.

F-1 2021. gada sezonas pēdējais posms Abū Dabī

42. aplis Ļoti aizraujoša cīņa notiek starp Pjēru Gaslī un Fernando Alonso. Šbrīd Gaslī ir priekšā spānim un atrodas astotajā vietā.

40. aplisTelevīzijas tiešraidē translē Hamiltona sarunu ar komandu, un viņš izklausās diezgan nervozs, sakot, ka viņš nevarēs šādā tempā nobraukt līdz sacensību beigām. Verstapens pietuvojies līdz 14,5 sekundēm.

TOP 10 pēc 40 apļiem1. Hamiltons2. Verstapens3. Peress4. Sainss5. Noriss6. Botass7. Cunoda8. Alonso9. Gaslī10. Okons

39. aplis.Verstapens jau uzstāda ātrāko apļa laiku.

Līdz sacensības beigām vēl 20 apļi. Verstapens sāk savu pakaļdzīšanos!

38.aplis Verstapens no Hamiltona tagad atpaliek 17 sekundes. Tehniski nīderlandietim ir iespēja tikt garām Hamiltonam uz pitstopa rēķina.

36.aplisVerstapens dodas pitstopā, tiek pie jaunām cietākā sastāva riepām. Hamiltons VSC režīmu neizmantoja pitstopa veikšanai un paliek trasē. Arī Verstapena komandas biedrs Peress bija boksos.https://twitter.com/F1/status/1470030995286073346

35. aplis Tehniska problēma ari otram "Alfa Romeo" pilotam Antonio Džiovinaci, un viņš spiests izstāties. Trasē iedarbināts virtuālās drošības mašīnas režīms.

35. aplis Botass jau četurs apļus cīnās ar Sarlu Leklēru, taču beidzot tiek garām "Ferrari" pilotam un šobrīd ir astotais.

33. aplis Hamiltons uzstāda ātrāko apļa laiku. "Mercedes" ātrums ir tiešām iespaidīgs. Hamiltons ir priekšā Verstapenam 5,2 sekundes.

31. aplis Valteri Botass no trešās vietas devās boksos. Trasē viņš atgriezās devītajā vietā. Vēl boksos nav bijuši Alonso un Gaslī.

30. aplisVerstapens šobrīd atpaliek no Hamiltona jau 4,2 sekundes. Škiet, ka "Red Bull" šobrīd plāno otro boksu apmeklējumu, lai radītu spiedienu uz Hamiltonu.

Tehniskas problēmas piemeklējušas arī Džordža Rasela formulu. Iespējams, ka arī viņam jāaizstājas no sacīkstes.

26. aplis.Problēmas Kimi Raikonenam. Viņam nolauzts priekšējais antispārns. Soms sūdzējās par to, ka problēma ar bremzēm. Viņš tika līdz boksiem, taču sacensības turpināt nevarēja. Šādi noslēdzās Kimi Raikonena F-1 karjera.

25. aplis Šobrīd izskatās, ka "Mercedes" ir labāks sacīkšu temps. Hamiltons nav ļoti ātrāks par Verstapenu, taču pietiekami ātrs.

TOP 10 pēc 22. apļiem:1. Hamiltons2. Verstapens3. Cunoda4. Botass5. Peress6. Alonso7. Gaslī8. Sainss9. Fetels10. Noriss

21. aplisVerstapens slavē komandas biedru un saka: "Čeko [Peresa iesauka] ir leģenda".https://twitter.com/F1/status/1470025154612838405

22. aplis.Hamiltons ir līderis, bet Verstapens tagad no viņa atpaliek 1,7 sekundes. Peress dodas boksos pēc jaunām riepām.

21. aplis.Peress turpina lieliski veikt savu darbu. Tikmēr Verstapens pietuvojies līdz 1,2 sekundēm.

20. aplis.Peress dara visu, lai nelaistu garām Hamiltonu. Starp abiem trasē ir aizraujoša cīņa.

18. aplis.Verstapens beidzot tiek garām Sainsam. Hamiltona pārsvars pār Verstapenu šobrīd ir nepilnas deviņas sekundes.

16. aplis. Pēdējā līkumā Verstapens nesavaldīja savu formulu, atrodoties Sainsa "Ferrari" mašīnas "netīrajā" gaisā. "Red Bull" pilots šobrīd iesprūdis aiz Sainsa, kas vēl vairāk sarežģī viņa pakaļdzīšanos Hamiltonam.

https://twitter.com/F1LV/status/1470022089730142212

15. aplis.Hamiltonu uzreiz sauc boksos. Viņš trasē atgriežas otrajā pozīcijā, Peress pagaidām ir līderis. Starp čempionu titulu pretendentiem ir Sainss, abus šķir piecas sekundes.

14. aplisVerstapens pitstopā. Viņam tagad cietā sastāva riepas. Viņš trasē atgriežas piektajā vietā, bet ātri tiek garām Norisam, sacensības turpinot ceturtajā pozīcijā.

https://twitter.com/McLarenF1/status/1470018212339367945

12. aplis Hamiltons iespaidīgi palielina ātrumu, viņa pārsvars pār Verstapenu jau ir 4,7 sekundes.

https://twitter.com/generalis_co/status/1470018757598883840

9. aplis.Verstapens radio sarunā ar komandu sūdzējās par to, ka aizmugurējās riepas sāk nodilt. Līderu trijnieks jau atraujas no pārējiem. Verstapena deficīts pret Hamiltonu ir jau 2,8 sekundes, bet Peress atpaliek 6,5 sekundes. Sainss no Peresa atpaliek jau 10 sekundes.

TOP 10 pozīcijas pēc astoņiem apļiem: 1. Hamiltons2. Verstapens3. Peress4. Sainss5. Noriss6. Leklērs7. Cunoda8. Botass9. Okons10. Rikjardo

"Red Bull" komandas šefs Kristians Horners norādīja, ka ir šokēts par šo tiesnešu lēmumu.

6. aplis. Hamiltona pārsvars pār Verstapenu pieaudzis līdz divām sekundēm.

Verstapens komandai par lēmumu neizmeklēt incidentu ar Hamiltonu: “Tas ir neticami. Ko viņi šeit dara?”

4. aplis. Verstapena komandas biedrs Peress pēc starta izvirzījās trešajā vietā, Sainss no "Ferrari" ir ceturtais, bet Noriss noslīdējis līdz piektajai vietai. Otrs "Mercedes" pilots Valteri Botass ierindojas tikai astotajā vietā.

Saūda Arābijā par ļoti līdzīgu incidentu Verstapenam nācās atdot pozīciju un vēl viņam tika piešķirts piecu sekunžu sods.

Tiesneši pieņem ļoti strīdīgu lēmumu, paziņojot, ka izmeklēšana nav nepieciešama.

1. aplisHamiltonam izdevās lielisks starts, un viņš pirmajos pagriezienos devās kā līderis. Tad taisnes galā Verstapens bremzēja vēlāk un izvirzījās vadībā, taču Hamiltons izbrauca ārpus trases un pārņēma pirmo vietu. Skandāls jau pirmajā aplī, jo "Red Bull" uzskata, ka Hamiltonam jāatdod vieta atpakaļ, bet Hamiltons uzsver, ka viņš tika izspiests no trases.

Sacensības sākušās!

Hamiltons sacīksti sāks ar vidējā sastāva riepām, bet Verstapens ar mīkstā sastāva riepām. Tas nozīmē, ka Verstapenam, iespējams, nāksies boksos doties ātrāk nekā britam.

Braucēji dodas iesildīšanās aplī.

"Williams" komandā savu pēdējo sacīksti aizvadīs Džordžs Rasels, kurš nākamajā sezonā kļūs par Luisa Hamiltona komandas biedru. Lai arī viņš priecīgs par iespēju braukt mašīnā, kas varēs cīnīties par čempionu titulu, Raselam pietrūks pašreizējie komandas biedri. https://twitter.com/GeorgeRussell63/status/1469752253766582272

Sezonas pēdējā posma braucēju izkārtojums startāhttps://twitter.com/F1/status/1469718622268366852

Hamiltona-Verstapena duelis šogad bijis ļoti aizraujošs - čempionāta kopvērtējuma līderpozīcijās atradies te viens, te otrs. Šeit ieskats, kā mainījusies situācija Pilotu čempionāta kopvērtējumā šīs sezonas gaitā.

Šodien sacīkstē piedalīsies 19, nevis 20 piloti, jo "Haas" komandas braucējam Ņikitam Mazepinam šodien bijis pozitīvs Covid-19 tests, un attiecīgi šī sacīkste jāizlaiž.https://twitter.com/nikita_mazepin/status/1469948314812661764

Cits somu pilots - Valteri Botass - šodien aizvadīs savu pēdējo sacīksti "Mercedes" komandas rindās. Viņš šai vienībai pievienojās 2017. gadā un ir palīdzējis tai tikt pie četriem Konstruktoru kausa tituliem.

Leģendārais somu pilots Kimi Raikonens šodien aizvadīs savu pēdējo sacīksti F-1. Autosporta Meku viņš pametīs kā pilots, kurš aizvadījis visvairāk sacīkšu Pirmajā formulā (349) un kā 2007. gada pasaules čempions.

Šīs sezonas laikā Hamiltons un Verstapens trīs reizes sadūrušies trasē - Lielbritānijā, Itālijā un Saūda Arābijā.

Verstapens un Hamiltons uz šo posmu ieradušies ar identisku punktu skaitu. Tas nozīmē, ka pilots, kurš finišēs augstākā pozīcijā, kļūs par čempionu. Ja ne viens, ne otrs pie punktiem šodien netiks, tad titulu iegūs Verstapens, jo viņš šosezon uzvarējis vairāk sacīkstēs.