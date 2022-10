Verstapens sarežģītos apstākļos kļūst par divkārtēju pasaules čempionu

"Red Bull" komandas pilots Makss Verstapens svētdien Japānas "Grand Prix" izcīņā sarežģītos laika apstākļos un pēc finiša piespriestā soda Šarlam Leklēram ("Ferrari") nodrošināja savu otro pasaules čempionu titulu.

Lai kļūtu par 2022. gada pasaules čempionu, Verstapenam šajās sacensībās vajadzēja izcīnīt par astoņiem punktiem vairāk nekā Šarlam Leklēram no "Ferrari", kā arī par sešiem punktiem vairāk nekā komandas biedram Serhio Peresam.

Titulu Verstapens ieguva pēc finiša. Viņš izcīnīja drošu uzvaru, savukārt Leklērs pēdējā aplī sīvi spēkojās par otro vietu ar Peresu, taču viņš pēdējā līkumā izbrauca no trases un ieguva priekšrocību. Interviju laikā kļuva zināms, ka Leklēram piešķirts piecu sekunžu sods, viņš Peresam zaudēja otro vietu, un tas Verstapenam deva nepieciešamo pārsvaru kopvērtējumā.

Verstapens par pasaules čempionu kļuva otro sezonu pēc kārtas.

"Pirmais tituls vienmēr ir emocionālāks, bet otrais tituls ir skaistāks šīs sezonas dēļ. Mums bija uzvaras, lieliskas sacensības, dubultuzvaras. Komanda ir vadībā Konstruktoru kausā. Šis bija īpašs gads," pēc sacensībām teica Verstapens.

Lai arī trase bija slapja, sacensības sākās paredzētajā laikā. Visu pilotu mašīnām bija vidējiem laika apstākļiem paredzētās riepas. Sacensību režīmā neizdevās pabeigt pa vienu apli. Avāriju piedzīvoja ceturtajā vietā esošais Karloss Sainss ("Ferrari"), kura vadītais spēkrats saslīdēja un ietriecās apmalē. Tehnisku problēmu dēļ izstājās arī Alekss Albons ("Williams"). Trasē tika parādīti sarkanie karogi.

Šajos laikapstākļos baisu momentu piedzīvoja "AlphaTauri" pilots Pjērs Gaslī, kuram vispirms pirmajā aplī neizdevās izvairīties no reklāmas plakāta, kas atdalījās no trases barjeras pēc Sainsa avārijas. Viņš devās boksos un atgriezās trasē. Pirms trasē tika parādīti sarkanie karogi, viņš steidza noķert pārējos pilotus, lai gatavotos sacensību atsākšanai. Taču trasē jau bija devusies tehnika, kas devās no trases nocelt izstājušās mašīnas.

Šādas situācijas ir ļoti bīstamas. 2014. gadā Japānas "Grand Prix" izcīņā Žils Bjanki gāja bojā, kad slidenā trasē nesavaldīja mašīnu un ietriecās tehnikā, kas devās novākt izstājušās mašīnas.

Sacensību tiesneši norādīja, ka šajā epizodē Gaslī braucis pārāk ātri, un viņam būs jādodas izrunāt šī situācija.

Pilotiem sacensību atsākšanos vajadzēja gaidīt vairāk nekā stundu, jo lietus Suzukā ilgu laiku nemitējās. Tās atsākās 40 minūtes pirms noteiktā laika beigām, un Verstapens demonstrēja dominējošu sniegumu. Viņš finišā par 27 sekundēm apsteidza Peresu, bet Leklērs pēc saņemtā soda līderim zaudēja 31,763 sekundes.

Visu sacensību laiku sīvi Estebans Okons ("Alpine") spēkojās ar Lūisu Hamiltonu ("Mercedes"), izcīnot ceturto vietu ar 0,641 sekunžu pārsvaru. Sebastjans Fetels no "Aston Martin" ierindojās sestajā vietā, neraugoties uz sadursmi sacensību startā ar Fernando Alonso ("Alpine"), kas viņu uz brīdi atmeta uz pēdējo vietu.

Alonso ierindojās septītajā vietā, bet punktus izcīnīja arī Džordzs Rasels ("Mercedes"), Nikolass Latifi ("Williams") un Lendo Noriss ("McLaren").

Verstapens čempionu titulu nodrošināja četrus posmus pirms sezonas beigām. Viņa kontā ir 366 punkti, kamēr tuvākais sekotājs pēc Japānas "Grand Prix" ir Peress ar 253 punktiem. Leklēram šobrīd ir 252 punkti.