Verstapens uzvar haotiskā trīs sarkano karogu sacīkstē Austrālijā

F-1 sezonas trešajā posmā Austrālijā svētdien triumfēja aizvadīto divu sezonu čempions Makss Verstapens no "Red Bull" komandas, bet sacensību noslēgums izvērtās haotisks.

Verstapens sacensības sāka no "pole position", bet pirmajos pagriezienos viņš savu pozīciju zaudēja abiem "Mercedes" pilotiem Džordžam Raselam un Lūisam Hamiltonam. Šādā secībā viņi noriņķoja septiņus apļus, bet tad avāriju piedzīvoju "Williams" pilots Alekss Albons, kurš tobrīd atradās sestajā vietā. Rasels lūkoja izmantot drošības mašīnu, lai boksu apmeklējumā zaudētu mazāk laika, taču drīz pēc viņa atgriešanās trasē tiesneši lēma parādīt pirmo sarkano karogu.

Kad trase atkal tika sakārtota, Verstapens diezgan ātri tika garām Hamiltonam un devās pretī savai pirmajai uzvarai Austrālijā. Hamiltons un "Aston Martin" līderis Fernando Alonso ieņēma nākamās divas pozīcijas, bet līdz reālai cīņai trasē abi nenonāca.

17. aplī tehniskas problēmas piemeklēja Rasela mašīnu, kas palika trases malā ar liesmām no aizmugures daļas, taču viņš apstājās diezgan drošā pozīcijā, tāpēc pietika ar virtuālo drošības mašīnu.

Sacensību turpinājumā risinājās interesantas cīņas par punktu pozīcijām, bet līderi devās pretī sacensību noslēgumam. Četrus apļus pirms sacensību noslēguma Kevins Magnusens ("Haas") vienā no pagriezieniem ietriecās trases aizsargbarjerā un nevarēja turpināt sacensības. Trasē vispirms devās drošības mašīna, bet tad atkal tika parādīti sarkanie karogi.

Galīgo sacensību rezultātu noskaidrošanai atlika viens aplis. Atkārtotais starts bija incidentiem bagāts. Alonso pēc sadursmes ar Karlosu Sainsu ("Ferrari") sagriezās, abi "Alpine" piloti Pjērs Gaslī un Estabans Okons piedzīvoja iespaidīgu sadursmi un izstājās no punktu pozīcijām, kā arī Niks de Vrīss ("AlphaTauri" un Logans Sārdžents ("Williams") sadūrās pirmajā pagriezienā.

Vēlreiz tika parādīti sarkanie karogi, un tiesneši sāka domāt, kā atrisināt šo haotisko situāciju. Tika nolemts, ka pēdējais aplis tiks aizvadīts aiz drošības mašīnas tādā secībā, kādā sākās iepriekšējais atkārtotais sacensību starts.

Līdz ar to uzvaru izcīnīja Verstapens, bet aiz viņa ierindojās Hamiltons un Alonso, kurš bija lielākais ieguvējs no šī tiesnešu lēmuma. Ceturtajā vietā finišēja Lenss Strols ("Aston Martin"), bet Serhio Peress ierindojās piektajā vietā, sacensības sākot no boksu celiņa.

Lendo Noriss ("McLaren") finisēja sestajā vietā, bet aiz viņa bija Niko Hilkenbergs ("Haas"), Oskars Piastri ("McLaren"), Džou Gvanju ("Alfa Romeo") un Juki Cunoda ("AlphaTauri".

"Ferrari" komandai sacīkstes izvērtās ļoti neveiksmīgas. Šarls Leklērs izstājās pirmajā pagriezienā, kad iestrēga grants drošības joslā. Savukārt Sainsam par sadursmi ar Alonso piesprieda piecu sekunžu sodu, kas viņu "izmeta" no punktu pozīcijām.

Verstapenam šī bija otrā uzvara sezonas trīs posmos, un viņš kopvērtējumā nostiprināja savu līderpozīciju ar 69 punktiem. 44 punkti ir Peresam, bet uz trešo vietu pakāpās Hamiltons ar 38 punktiem.