Verstapens uzvar savā mājas 'Grand Prix' un atgūst kopvērtējuma līderpozīciju

"Red Bull" F-1 komandas spīdeklis Makss Verstapens svētdien triumfēja Nīderlandes "Grand Prix" un atguva līderpozīcijas Pilotu čempionāta kopvērtējumā.

Verstapens sacīksti sāka no "pole position" un viņam padevās ļoti labs starts. Jau no pirmajiem apļiem nīderlandietis sāka palielināt savu pārsvaru pār galveno konkurentu Lūisu Hamiltonu no "Mercedes" komandas.

Hamilons 20. apļa beigās devās pitstopā, Verstapens apli vēlāk darīja to pašu un atgriezās trasē priekšā britam.

Par sacīkstes līderi pēc Verstapena un Hamiltona boksu apmeklējumiem kļuva Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass. Verstapens mazāk nekā desmit apļu laikā pietuvojās Botasam un, neraugoties uz soma mēģinājumiem aizkavēt "Red Bull" pilotu, nīderlandietis bez lielām problēmām viņu apdzina 31. aplī. Zaudējis pozīciju Verstapenam, Botass uzreiz palaida garām arī Hamiltonu un apli vēlāk pats devās pitstopā. Tādējādi tika atjaunots sacīkstes sākuma "status quo" - Verstapens bija līderis, aiz viņa Hamiltons un Botass.

Līderi šādā secībā brauca gandrīz desmit apļus, bet tad 39. apļa beigās pitstopā atkal devās Hamiltons, cenšoties uz svaigāku riepu rēķina tikt garām Verstapenam, jo bija gaidāms, ka arī nīderlandietim pitstopā būs jādodas otrreiz. "Mercedes" pilots gan trasē atgriezās aiz vairākām par apli apdzītām formulām un nespēja pilnvērtīgi izmantot svaigāku riepu pārsvaru. Tas nozīmēja, ka Verstapens, otro boksu apmeklējumu veicot par vienu apli vēlāk nekā Hamiltons, pozīciju britam nezaudēja un joprojām bija sacīkstes līderis arī pēc šī pitstopa. Tiesa, Verstapens bija ticis pie cietākā - teorētiski paša lēnākā - sastāva ripām, savukārt Hamiltonam bija vidējā sastāva riepas.

Neraugoties uz teorētiski ātrākām riepām, Hamiltonam līdz sacīkstes beigām neizdevās reāli apdraudēt Verstapena gājienu pēc uzvaras. Apli pirms sacīkstes beigām Hamiltons vēlreiz devās pitstopā, lai tiktu pie svaigāka riepu komplekta un mēģinātu iegūt punktu par ātrāko apli. To britam arī izdevās izdarīt, taču otrā vieta bija maksimums, ko viņš varēja iespēt šajā sacīkstē.

Savukārt Verstapens mierīgi aizbrauca līdz finiša karogam, iepriecinot savus tautiešus ar uzvaru mājas "Grand Prix". Verstapenam šī ir septītā uzvara šosezon un viņš atkal ir kļuvis par Pilotu čempionāta kopvērtējuma līderi - nīderlandietis Hamiltonam ir priekšā par trim punktiem.

Botass sacīksti noslēdza trešajā vietā. Fenomenāls sniegums padevās "Alpha Tauri" pilotam Pjēram Gaslī, kurš tika pie ceturtās vietas un paveica to, realizējot viena pitstopa stratēģiju. Piektais palika "Ferrari" pilots Šarls Leklērs.

Fernando Alonso no "Alpine" komandas pašā sacīkstes izskaņā apdzina Leklēra komandas biedru Karlosu Saincu un ierindojās sestajā vietā.

Verstapena komandas biedrs Serhio Peress sacīksti sāka no boksu celiņa, bet spēja aizcīnīties līdz astotajai vietai. Devīto vietu ieguva Alonso komandas biedrs Estebans Okons, bet desmitais palika Lando Noriss no "McLaren".

Nākamā sacīkste notiks jau pēc nedēļas, kad Moncas trasē norisināsies Itālijas "Grand Prix".