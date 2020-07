Raidījuma "Ātruma cilts" jaunākajā sērijā 13 gadīgais autosportists Tomass Štolcermanis pirmo reizi izmēģina pasaules klases TCR auto trasē. Tāpat skatītāji uzzinās svarīgāko par trīs pasaules čempionāta posmiem motokrosā, kas augustā notiks Ķegumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tomass Štolcermanis, vairākkārtējs Latvijas čempions kartingā, iespēju izbraukt ar TCR auto izcīnīja komandas līdzjutēju balsojumā. Tādēļ "Ātruma cilts" komanda Ģirta Timrota vadībā šoreiz devusies uz Pērnavas autošosejas trasi, lai sekotu līdzi Tomasa startam.

Tomass "Ziemas kausā" brauc jau kopš deviņu gadu vecuma, iegūstot godalgotas vietas uz pjedestāla. Jaudīgākais auto, ar ko viņš līdz šim startējis, ir viņa paša 300 zirgspēku "Opel", bet lielais autosporta sapnis – dalība F-1 sacīkstēs. Atbalstu un noderīgus padomus jaunajam braucējam ceļā uz lielajām trasēm sniedz viņa ģimene, autosportisti trīs paaudzēs – Šlēgelmilhi un Štolcermaņi.

Pirms starta ar 360 zirgspēku TCR priekšpiedziņas auto Tomasam stresa nav, lai gan jābrauc arī pa slapju asfaltu. Kā Tomass Štolcermanis spēj savaldīt jaudīgo pasaules klases auto un kāds ir viņa maksimālais ātrums, tiek noskaidrots jaunajā raidījuma sērijā.

Un šoreiz raidījumā arī labas ziņas motokrosa faniem – neskatoties uz grūtajiem laikiem, augustā Ķegumā notiks trīs pasaules čempionāta motokrosā posmi, kas pie mums pārcelti no Somijas un Krievijas. Lai noskaidrotu, kā tie izskatīsies dzīvē, Pauls Timrots kopā ar MXGP of Latvia rīkotāju Kristeru Serģi iepazīsies ar sacensību teritoriju un stingrajiem drošības pasākumiem, kas šoreiz nošķirs braucēju komandas no skatītājiem. Tomēr motokross pie mums būs, un 3000 skatītājiem būs unikāla iespēja to vērot brīvā dabā.