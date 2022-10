Video: Apdzīšana kā video spēlē – 'Nascar' pilota radošums nostrādā

ASV lielākā sērijauto sporta sacensību čempionātā "Nascar" pilots Ross Česteins sacensībās Martinsvillas ovālā pēdējā aplī ļoti amizantā veidā apsteidza piecus konkurentus, izraujot sev piekto pozīciju finišā.

"Nascar Cup Series" izslēgšanas braucienos Česteins pēdējā apļa pēdējā pagriezienā nesamazināja ātrumu, atspiedās pret trases apmali un pilnā ātrumā turpināja braukt, nesaudzējot savu spēkratu. Tas nostrādāja, viņš no 10. pozīcijas pakāpās līdz piektajai vietai, kas ļāva iekļūt finālkārtā.

Sociālajos tīklos autosporta entuziasti norādīja, ka šādas apdzīšanas bieži redzamas autosporta simulatoros vai datorspēlēs. Lai arī Česteins stāstīja, ka viņš šīm sacensībām gatavojās simulatorā "iRacing", tomēr par šādu manevru iedomājās tikai īsu brīdi pirms manevra.

"Es domāju, kāpēc nē? Tāds ir mūsu moto ar draugiem mājās. Es dzīvoju pēc principa "Kāpēc nē?" "Cup Series" sacensībās nav noteikumu. Es nezināju, kāds būs gala rezultāts. Es nezināju, kāda būs fizika šajā situācijā. Bet tagad priecājos, ka tā izdarīju," teica Česteins.

UNBELIEVABLE!@RossChastain floors it along the wall to go from 10th to 5th and advance to the CHAMPIONSHIP! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/9qX3eq7T6h