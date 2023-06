Ar vairākiem uzvarētājiem no Latvijas, iespaidīgām avārijām un lielu dalībnieku skaitu Biķernieku trasē noslēgušās "DeWALT Grand Prix" sacensības, kas bija Baltijas autošosejas čempionāta otrais posms. Valteram Zviedrim ceturtā vieta "Porsche GT3 Cup", bet "BMW 325 Cup" uzvara francūzim Leo Messengeram.

Prestižajā "NEZ Porsche Sprint Challenge" sacensībās Valters Zviedris pirmajā braucienā ilgu laiku spēja izrādīt pretestību brauciena līderim Matiasam Salonenam, tomēr iespējas apdzīšanas manevram neradās.

Otrajā braucienā Zviedrim pēc lieliska starta un pakāpšanās no piektās uz trešo starta vietu sanāca izslīdēt no trases paralēli ar igauņu sportistu Tomasu Kangro, kā rezultātā sacensību brauciens tika apturēts. Pēc sacensību atsākšanas Zviedrim brauciens bija jāuzsāk no boksiem, bet tomēr ar lielu ātrumu izdevās aizcīnīties līdz piektajai pozīcijai. Uzvara otrajā braucienā somu sportistam Jani Kakelam, otrais Tomass Kangro, bet trešā vieta Matiass Salonens.

Trīs sarkanie karogi divos sacensību braucienos tika piedzīvoti 38 dalībnieku kuplajā "BMW 325 Cup" klasē, kur karstas cīņas par katru pozīciju norit no pirmā līdz pēdējam aplim. Savu ātrumu arī sacensību braucienos spēja apliecināt viesis no Francijas, "Rode Racing" komandas braucējs Leo Messengers – uzvara abos braucienos un arī sacensību posmā, aiz sevis atstājot lietuviešus Pauļu Urbonaviču un Juliusu Kirsi.

V1600 skaista uzvara abos braucienos Ernestam Eglītim, pārspējot Kasparu Rudmiezi un Raivi Meilandu. BTC1 klasē ātrākais Dāvīds Akstins no Lietuvas, BTC2 – igaunis Simo Linds, bet BTC3 klasē lietuvietis Arturs Kliobavičs. "BMW 116 Trophy" ieskaitē uzvara Edgaram Karlsonam.

BTC4 klasē lielisku sniegumu demonstrēja Arturs Šimins, uzvarot pirmajā braucienā un aiz sevis atstājot daudz jaudīgāku spēkratu pilotus, trešā vieta otrajā braucienā dod otro vietu kopvērtējumā, piekāpjoties tikai lietuviešu autošosejas meistaram Ramūnam Čapkauskim. Ātrākajā BGT PRO klasē uzvara lietuvietim Ignams Jomantam ar jaudīgo "Mercedes-AMG GT3 EVO" automobili, aiz sevis atstājot savu tautieti Tautvīdu Rudoku un somu pilotu Jirki Peltolu. BGT AM klasē uzvara britam Drū Holandam.

"BMW 325 Cup" brauciena "Masters" klasē uzvara Juliusam Kirsim, aiz sevis atstājot Kristapu Blušu un Uldi Timaku. "Rookie" ieskaitē uzvara lietuvietim Eividam Sitavičam, bet pjedestāla zemākie pakāpieni latviešiem – Vadimam Ozolam un Artūram Sarmam. "Ladies" klasē ātrākā Emilija Ulvidaite no Lietuvas, bet džentlmeņu vērtējumā uzvara Olivjē Vilinēvam.

"Nankang 2h" izturības sacīkstēs 21 komandas konkurencē uzvara Lietuvas komandai "Soderus Racing" ar "SEAT Leon" automobili, otrā vieta "Orlen Lietuva Mazeikiu ASK" komandai, kur viens no pilotiem ir Artūrs Šimins, bet trešā vieta igauņu ekipāžai "Lind Racing".

"ABC Race" ieskaitē 12 braucēju konkurencē uzvara Kristapam Laipniekam. Otrā vieta Danielam Unguram, bet trešā – Artūram Daņilevskim.

Baltijas autošosejas čempionāta nākamais posms norisināsies no 7. līdz 8. jūlijam, Lietuvā "Nemuno Žiedas" trasē.