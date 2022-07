Video: Eiropas čempionātā F-4 ātrumlaivām biedējošu avāriju piedzīvo latvietis Slakteris

No 15. līdz 17.jūlijam Eiropas labākie "Formula 4" (F-4) ātrumlaivu klases piloti pulcējās Alūksnē, kur otrajā sacensību dienā biedējošu avāriju piedzīvoja latvietis Nils Slakteris, informēja sportista pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bez Slaktera šajās sacensībā Latviju pārstāvēja arī Ņikita Lijcs un Niklāvs Parolis. Uz starta līnijas sacensībās startēja rekordliels ātrumlaivu pilotu skaits. 16 labākie sportisti cīnījās par Eiropas čempiona titulu.

Sestdien sportisti startēja divos Eiropas čempionāta braucienos. Pēc kvalifikācijas braucienā iegūtajiem punktiem sportisti nostājās uz starta līnijas. Nikita Lijcs startēja no ceturtās pozīcijas, Nils Slakteris no devītās pozīcijas, bet Niklāvs Parolis no 15. Brauciens notika bez starpgadījumiem un pirmajā sacensību braucienā līderpozīciju ieņēma Igaunijas pilots Stefans Ārands, bet Lijcs izcīnīja trešo vietu. Slakteris finišā bija septītais, bet Parolis ierindojās 12.vietā.

Eiropas čempionāta otrais brauciens notika pāris stundas vēlāk. Laikapstākļi visas dienas garumā bija neprognozējami, jo sauli ik pēc stundas nomainīja spēcīgs lietus un vējš. Latvijas sportisti lielajos viļņos cīnījās par augstākajām pozīcijām, bet šoreiz palika bez goda pjedestāla. Lijcs ieguva ceturto vietu, Slakteris ieguva palika 11.vietā un Niklāvs Parolis – 13. vietā.

Kopvērtējumā par diviem sacensību braucieniem Lijcs bija ceturtais, Slakteris devītais, bet Parolis 12.

Otrā sacensību diena iesakās ar sauli, bet pavisam neilgi pirms "Formula 4" starta sauli nomainīja lietus. Sacensībās latviešiem izdevās uzlabot savu rezultātu un pirmajā braucienā Lijcs finišēja otrajā vietā, Slakteris bija devītais, bet Parolis – 14.

Noslēdzošais brauciens visiem sportistiem bija izšķirošais, jo punktu skaits bija līdzīgs. Eiropas čempions "Formulā 4" tiek noteikts ņemot vērā trīs labāko braucienu kopvērtējumu. Līdz pēdējam braucienam sacensībās nebija izvirzījies viens izteikts līderis, tāpēc arī ceturtajā braucienā startēja visi ātrumlaivu piloti.

Tieši pirms starta atkal mainījās laikapstākļi, radot spēcīgu lietu un vēju. Sportisti uzsāka sacensības un nenobraucot 70% no sacensību laika notika pirmā avārija. Avārijā cieta ātrumlaivu pilots Andrē Solvangs. Viņš neguva nopietnas traumas, un pēc brīža sacensības tika atsāktas.

Sākoties sacensībām, neveicot pilnu apli, notika vēl viena avārija, kurā iesaistīts bija arī Slakteris. Viņš ietriecās soma Tino Lehto ātrumlaivā, kad Somijas pilota vadītā ātrumlaiva sagriezās braukšanai pretējā virzienā. Tika pacelts sarkanais karogs, un uz laiku sacensības tika pārtrauktas. Pēc profesionāli veiktajiem glābšanas darbiem Somijas pilots tika nogādāts neatliekamās palīdzības rokās, savukārt Slakteris izvairījās no nopietnām traumām. Turklāt latvietis vēlējās aktīvi palīdzēt glābšanas darbos. Sadursmes laikā tika nopietni bojātas abu pilotu F-4 ātrumlaivas, tāpēc viņi no sacensībām izstājās.

Pēc ilgākas pauzes tika dots atkārtots starts noslēdzošajam F-4 braucienam, kas šoreiz notika bez starpgadījumiem un pirmais finišu sasniedza Igaunijas pilots Ārands.

Kopvērtējumā, ņemot vērā trīs labāko braucienu rezultātus, par Eiropas čempionu "Formula 4" klasē kļuva Ārands, savukārt Lijcs izcīnīja bronzas medaļu. Slakteris sacensības noslēdza 11. vietā, bet Parolis palika 13.vietā.