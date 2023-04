Video: Īsi pirms WRC mašīnas lēciena tramplīnā uz ceļa izceļas līdzjutēju konflikts

Horvātijā notikušajā pasaules rallija čempionāta (WRC) ceturtajā posmā vienā no ātrumposmiem izcēlās ļoti bīstams konflikts starp līdzjutējiem.

Trases malā rallija skatītāju starpā sākās strīds, un izskatījās, ka divi vīrieši jau gatavi izkauties. Konflikta turpinājumā iesaistījās vēl citi, un jau brīdi vēlāk viņi bija uzkāpuši uz ceļa. Trases darbinieki steidzaīgi mēģināja atrisināt situāciju, zinot, ka šai vietai strauji tuvojas rallija mašīna.

Ceļu no cilvēkiem izdevās atbrīvot 8 sekundes pirms tramplīnā lielā ātrumā uzlēca mašīna.

Horror scenes on Croatia rally. A fight breaks out in the middle of the road as a rally car approaches. Seconds from tragedy. Unbelievable.

