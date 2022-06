Video: Jonass piedzīvo kritienu; posmu Francijā noslēdz 10. vietā

Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien ieņēma desmito vietu pasaules motokrosa čempionāta desmitā posma - Francijas Lielās balvas - prestižākās MXGP klases sacensībās.

Jonass, kurs šosezon pārstāv "Husqvarna" rūpnīcas komandu, sestdien kvalifikācijā slikto laikapstākļu dēļ nestartēja, tāpat kā daudzi vadošie braucēji.

Pirmā brauciena startā Jonass piedzīvoja avāriju un ieslīdēja reklāmas banerī, teju ar visu motociklu nonākot ūdens grāvī. Sadursmē no vadošajiem sportistiem bija iesaistīti arī slovēnis Tims Gajsers, francūzis Maksims Reno, kā arī nīderlandieši Kalvins Flānderens un Glens Koldenhofs.

No brauciena sākuma līdz priekšpēdējam aplim vadībā bija spānis Horhe Prado, kuru noslēgumā apdzina šveicietis Žeremī Sīvers, kamēr trešais finišēja beļģis Brents van Doninks. Gajsers vienā no trases nogriežņiem pieļāva kļūdu un "nogrieza" trasi, bet priekšpēdējā aplī krita, taču nezaudēja piekto pozīciju, līdz kurai bija aizcīnījies. Jonass no trešā desmita beigām līdz finišam pacēlās uz 11.vietu, Reno finišēja devītais, Koldenhofs 12. un Flānderens - 15.

Otrajā braucienā pēc starta Jonass bija pirmā apļa noslēgumā bija astotais, bet turpinājumā atkāpās uz otrā desmita sākumu. Pirmajā vietā atkal izvirzījās Prado, kuram sekoja Koldenhofs, bet trešais bija francūzis Benuā Paturels, kurš vēlāk piedzīvoja kritienu, tajā pašā vietā avarējot arī Flānderenam.

Pēc Paturela neveiksmes pirmajā trijniekā iekļuva Sīvers, bet 11.aplī Prado kļūdījās un viņu apdzina Koldenhofs, kurš arī izcīnīja uzvaru. Tikmēr Sīvers apdzina Prado un izcīnīja trešo vietu. Jonass ilgstoši bija devītajā pozīcijā, bet beigās finišēja septītais.

Posmā ar 47 punktiem uzvarēja Sīvers, 42 punktus iekrāja Prado, bet trešais ar 34 punktiem bija Koldenhofs. Jonasam 24 punkti deva desmito vietu.

Kopvērtējumā pēc desmit posmiem pārliecinošs līderis ar 438 punktiem ir Gajsers, 365 punkti ir Reno un 339 punkti - Sīveram, kurš par septiņiem punktiem apsteidz Prado. Jonass sakrājis 220 punktus un saglabā astoto pozīciju.