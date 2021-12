Raidījumā "Ātruma cilts" šoreiz ir stāsts par Latvijas autosporta jauno zvaigzni – Tomasu Štolcermani, kurš Bahreinā izcīnījis pasaules čempiona titulu kartingā "Rotax MAX Challenge" finālsacensībās "Junior" klasē, 72 braucēju konkurencē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tomass Štolcermanis ir uzaudzis "Ātruma cilts" skatītāju acu priekšā un nu paveicis to, kas citiem Latvijas autosportistiem nav bijis pa spēkam, tajā skaitā arī Tomasa ģimenes kungiem.

Viņa vectēvs Vladislavs Šlēgelmilhs savulaik mēģināja gūt starptautiskus panākumus, arī tēvs Mareks Štolcermanis centās, bet krusttēvam Haraldam Šlēgelmilham gandrīz sanāca tikt līdz F-1. Tomass ir otrais pasaules čempions Štolcermaņu ģimenē – viņa mamma, autosportiste un bobslejiste Nellija Štolcermane 2006. gadā izcīnījusi pasaules čempiones titulu ūdens motociklu sportā.

Tomass Bahreinā bijis ātrākais teju visos braucienos, sākot no treniņiem līdz finālam. Sarunā ar Paulu Timrotu viņš stāsta, ka piedzīvojis šoku, kad finālbraucienā trasē parādījās dzeltenie brīdinājuma karogi un tika zaudēts iepriekš sasniegtais ātrums. Tomass tajā brīdī iejuties Lūisa Hamiltona lomā, tomēr atšķirībā no Hamiltona, Tomasam izdevās saglabāt mieru un pilnā gāzē tikt līdz uzvarai. Viņš arī atklāj, ka pirms starta noskaņojas būt dusmīgs, iedvesmojoties no māsas, arī kartinga sportistes Alises piemēra.

Tomasa vectēvam Valdislavam Šlēgelmilham bija sajūta, ka viss būs labi, tomēr viņš sacensību laikā satraucies par nekaunīgo konkurentu, kurš neatlaidīgi sekoja Tomasam. Vladislavs uzskata, ka 2022. gads zvaigznēs ierakstīts kā Tomasa gads un priecājas, ka slava jaunajam čempionam nav "sakāpusi galvā". Viņš pats savulaik bijis tik traks, ka dēla Haralda karjeras vārdā uzbūvējis "333" kartinga trasi un paredz, ka mazdēla talants aizvedīs tālu.

Vai nākotnē redzēsim Tomasu F-1 braucēju rindās un cik jauno braucēju ģimenei izmaksā ceļš no kartingiem līdz formulai, tiek noskaidrots šajā "Ātruma cilts" sērijā.

Raidījumu "Ātruma cilts" piedāvā portāls "Delfi" sadarbībā ar "LMT Viedtelevīziju".