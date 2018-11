Video: Kimi Raikonens atgriezies pie 'Sauber' formulas stūres

Somu F-1 pilots Kimi Raikonens pirmo reizi izmēģinājis "Sauber" bolīdu, piedaloties savas jaunās komandas testos Abu Dabī.

Kā zināms, Kimi Raikonens pēc šīs sezonas pameta "Ferrari" F-1 komandu, kurā aizvadīja piecas sezonas, un atgriezās "Sauber", kurā pēdējoreiz brauca pirms 17 gadiem. Ar Šveices komandu 38 gadus vecais soms noslēdzis līgumu uz diviem gadiem.

For the first time in 17 years, Kimi Raikkonen is back at the wheel for @SauberF1Team...#F1Testing pic.twitter.com/gHGsTMnJIW