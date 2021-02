Ziemeļamerikas sērijauto sacensību "Nascar" jaunajā sezonā līdz pirmajai masu avārijai vajadzēja gaidīt tikai 14 apļus, kad Deitonas 500 jūdžu sacensībās sadūrās 16 mašīnas.

Viens no avārija iesaistītajiem Ariks Almirola pēc sacensībām sacīja, ka konkurenti nepadomāja par to, ka sacīkstes ir garas, tāpēc nevajadzēja nodarboties ar stumšanu no aizmugures.

Almirolu no aizmugures grūda Kristofers Bels, un tieši šis incidents iesāka masīvo avāriju. Turpinājums bija tikai ķēdes reakcija, kad citi piloti nespēja izvairīties no mašīnām, kas bija sagriezušās.

"Nascar" sezonas ievadā Deitonā uzvaru izcīnīja Maikls MakDouels, kurš pēdējā aplī veiksmīgi izvairījās no vēl vienas iespaidīgas avārijas.