Autosportists Māris Neikšāns un ātrumlaivu pilots Ņikita Lijcs izaicinājuši viens otru, lai noskaidrotu, kurš no viņiem būs labākais, iekāpjot pretinieka kurpēs un startējot viņu disciplīnā. Neikšānam testi ar ātrumlaivu noslēdzās ar avāriju.

Tā kā abi sporta veidi - rallijs un ātrumlaivas – saistīti ar lielu ātrumu, pilotiem, kuri nekad iepriekš nebija sevi pārbaudījuši pretējās disciplīnās, bija jāiziet drošības testi.

Pirmais izaicinājumam piekrita F-2 pilots un pasaules vicečempions "Formulā 4" klasē Ņikita Lijcs. Izaicinājuma mērķis bija pārbaudīt, kā Lijcs spēs klausīt stūrmaņa lasīto stenogrammu un cik ātri viņam izdosies nobraukt rallija ātrumposmu. Konkrētais rallija "dops" bija 4 km garš ar tramplīniem, asiem pagriezieniem, grants ceļu. Pēc nobrauktā ātrumposma Lijca stūrmanis bija ļoti pārsteigts, cik ātri pilots ir spējis pielāgoties rallija apstākļiem un braukt ar 140km/h lielu ātrumu pa grants segumu. Arī Lijcs uzreiz pēc izkāpšanas no rallija auto pauda savu pārsteigumu.

''Esmu ļoti patīkami pārsteigts par rezultātu. Var just, ka asinīs atgriezies adrenalīns. Braucām ar lielu ātrumu un vienā brīdī mašīnu sanesa sāniski, bet es biju spējīgs savākties un turpināt ceļu. Grūtākais šajā uzdevumā bija pierast pie auto un klausīt stūrmaņa norādījumus, jo ātrumlaivu sportā esmu pieradis, ka mans radio cilvēks man stāsta par to, kas man notiek aiz muguras, bet šoreiz situācija bija pavisam citādāka - man tika dotas norādes par to, kas ir 2-3 līkumus priekšā,'' skaidroja Lijcs.

Pēc tam, kad Lijcs bija izmēģinājis savas prasmes rallijā, pie Latvijas titulētākās "Formula 4" ātrumlaivas bija laiks sēsties Neikšānam. Diena, kad bija jāveic testi ar ātrumlaivu, nebija īpaši pateicīga, jo pūta diezgan spēcīgs vējš, tomēr sportisti piekrita testa veikšanai. Neikšānam šī bija pirmā reize, kad viņš tuvplānā redzēja un izmēģināja "Formula 4" ātrumlaivu. Trase uz ūdens bija aptuveni kilometru gara ar izliktām divām bojām un 180 grādu līkumiem. Lai veiksmīgi izbrauktu trasi un uzrādītu labāku rezultātu, Lijcs pa rāciju Neikšānam sniedza norādes, līdzīgi kā to dara radio cilvēks sacensībās. Neikšāns uzrādīja ļoti labu rezultātu, kad pēc veiksmīgi nobrauktiem 5 apļiem viņš neveiksmīgi līkumā piesēdināja laivu, tā strauji iecirtās ūdenī un uzmeta kūleni. Formula strauji piepildījās ar ūdeni, un Neikšānam nekavējoties vajadzēja veikt visus drošības pasākumus, lai izkļūtu no laivas.

Pēc testiem un negaidītās avārijas Neikšāns pauda savas sajūtas, sakot, ka ātrumlaivas vadīšana kā diena pret nakti atšķiras no rallija auto vadīšanas. Līkumi ir ļoti asi un grūti izņemami, tomēr vislielākais pārsteigums viņam bija laivas apgāšanās, jo viņš nebija domājis, ka tas ir iespējams līkumos. Tā kā iepriekš tika izrunāti visi drošības pasākumi, Neikšānam nekādas veselības problēmas neradās.

Lijcs bija pārsteigts, ka autosportists, kas pirmo reizi sēž "Formula 4" laivā, spēja uzrādīt tik augstus rezultātus un bija ļoti apmierināts, ka pat pēc avārijas Neikšāns ir piekritis vēlreiz sēsties pie ātrumlaivu stūres un izaicinājumu atkārtot.

Bažas raisīja Lijca kaujas laivas dzinējs, jo pēc avārijas "Formula" laivas korpuss 80% atradās zem ūdens, tomēr pēc tehniskās pārbaudes un motora izjaukšanas atklājās, ka dzinējs ir paspējis noslāpt pirms tika zem ūdens, tadējādi nav cietis un jau pēc pāris intensīvām darba stundām laiva bija gatava atgriezties uz ūdens, lai gatavotos gaidāmajās sacensībām Latvijas čempionātā ātrumlaivās, kas norisināsies Jelgavā.