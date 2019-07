Pasaules rallijkrosa čempionāta ("World RX") sestais posms Zviedrijā ar lielu neveiksmi iesācies Latvijas autosportistam Reinim Nitišam, kurš pirmās kvalifikācijas startā piedzīvoja iespaidīgu avāriju.

Nitišs startēja no otrās starta vietas, bet viņam blakus pirmajā starta pozīcijā bija otrs latvietis Jānis Baumanis. Startā Nitišs bija ātrāks par savu tautieti, bet, iebraucot pirmajā līkumā, viņš tika iespiests starp Baumani un komandas biedru Timuru Timerzjanovu. Nitišs sānslīdē uzbrauca uz trases apmales un uzmeta divus kūleņu.

Baumanis no šīs epizodes izspruka cauri sveikā, un aizvadīja labu braucienu, pirmās kvalifikācijas sērijā sasniedzot piekto ātrāko rezultātu. Nitišs palika bez rezultāta un 25 braucēju kopvērtējumā šobrīd ir 24. pozīcijā. Pirmajā kvalifikācijā dažādu avāriju bija diezgan daudz.

Sestdien tiks aizvadīta arī "World RX" otrā kvalifikācija, bet svētdien norisināsies pārējie braucieni.

Q1 RESULT | WHAT. A. SESSION!

Will Nitiss and Doran have their cars repaired for Q2? Find out from 14:20 local time! pic.twitter.com/IEQwqc8EK1

— FIA World Rallycross (@FIAWorldRX) July 6, 2019