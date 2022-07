Elektro formulu čempionāta "Formula E" posms Ņujorkā sestdien netika pabeigts, kad straujas lietus trasē radīja lielas peļķes, kuru rezultātā līderi piedzīvoja avāriju un sacensības netika pabeigtas.

Astoņas minūtes pirms sacensību noslēguma sacensību līderis Niks Kesidijs no "Envision" komandas, slapjajā trasē nespēja nobremzēt un lielā ātrumā ieslīdēja aizsargbarjerā. Viņam sekoja Lukass di Grasi ("Rokit Venturi") un Stofels Vandorns ("Mercedes"). No līderiem tikai Kesidija komandas biedrs Robins Frinjss spēja izvairīties no avārijas.

Sacensības vairs netika atsāktas, un rezultāti tika noteikti pirms apļa, kad tika izziņoti sarkanie karogi trasē. Līdz ar to Kesidijs visai neparastā veidā tika pie pirmās uzvaras, bet di Grasi un Frinjss tika uz goda pjedestāla.

Mazāk nopietnas sadursmes piedzīvoja arī citi piloti.