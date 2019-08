Šovasar Biķernieku rallijkrosa trase tika iekļauta pasaules čempionāta ("World RX") oficiālajā datorspēlē "Dirt Rally 2.0", kur tā ir uzzīmēta tik reālistiski, ka nevienam vien radās jautājums, cik patiesībā ļoti tuvu tā ir realitātei. Uz šo jautājumu var atbildēt kāds, kurš ir arī reāli braucis "World RX" Rīgas posmā, tieši tādēļ portāls "Delfi" pieaicināja autosportistu Reini Nitišu, kurš izmēģināja Biķernieku rallijkrosa trasi "Dirt Rally 2.0" datorspēlē un dalījās savos iespaidos.

Izbraucis Biķernieku rallijkrosa trasi "Dirt Rally 2.0" datorspēlē, izmantojot Biķernieku kompleksās sporta bāzes autosporta simulatoru, Nitišs atzina, ka "pavisam noteikti – tas, ko redzi apkārt, kāda ir trases konfigurācija un viss pārējais, ir attēlots ļoti precīzi. Es pat biju pārsteigts sākumā".

Ja vizualizācijas ir praktiski perfektas, tad par "gameplay" jeb spēlēšanas sajūtām viss tik rožaini salīdzinājumā ar realitāti nav. "Ir vairāki knifiņi. Ja par trasi runā, tad asfalta sekcijai nav kur piesieties. Savukārt grants segums spēlē ir pārāk slidens, jo, kā mēs zinām, tas patiesībā ir vairāk līdzīgs betona grants segumam. Biķernieku trasē grants segumam saķere ir augsta. Savukārt spēlē ir diezgan jāpiedomā. Piemēram, tajos līkumos, kur sacensībās braucam ar pilnu gāzi, spēlē ir jāsabremzējas," norāda Nitišs.

"Spēlē šķiet, ka viss notiek ātrāk, it kā video būtu uzlikts neliels paātrinājums – šeit stipri agrāk jāpārslēdz transmisijas pārnesumi, arī paša spēkrata paātrinājums spēlē šķiet straujāks, bet tajā pašā laikā agrāk jāsāk bremzēt. Līdz ar to ritms spēlē ir citāds nekā īstajās sacensībās. Ja kāds cilvēks iekāpj no malas un dzīvajā šo trasi nav braucis, tad viņam atrast tos visus mazos knifiņus būs pat vieglāk. Jo es zinu, kā šī trase jābrauc dzīvē, un cenšos to pašu izdarīt spēlē, bet ne vienmēr sanāk," stāsta autosportists.

"Trasei es dotu 80 procentus no realitātes, bet par automašīnu un tās vadāmību spēlē gan mazāk. Tiesa, nezinu, cik tālu tā spēle ir attīstīta un vai ir iespēja konfigurācijā kaut ko pieregulēt. Tā kā pagaidām šī spēle vēl nav tuvu īstajai dzīvei. Ja vērtējam piecu zvaigžņu sistēmā, tad es dotu starp trim un četrām zvaigznēm," par Biķernieku rallijkrosa trasi datorspēlē rezumē Nitišs.

Nitišs pats nav datorspēļu spēlētājs: "Man mājās ir "PlayStation" un stūrīte, bet ļoti reti tam putekļus noraušu, jo nepietiek laika sēdēt mājās un spēlēt." Tomēr tajā pašā laikā autosportists atzīst, ka šādiem sacīkšu simulatoriem ir nākotne: "Tas mūsdienās attīstās arvien vairāk un vairāk. Šie simulatori paliek arvien līdzīgāki īstajiem apstākļiem. Tiesa, rallijkrosu un ralliju grūti pielāgot simtprocentīgi īstajai dzīvei, jo tur akmens izlien, lietus uzsmidzina u.c. Tomēr autošosejai gan tas der. Kā zinām, Pirmajā formulā to vien dara un brauc tūkstošdaļās kā īstajā dzīvē. Lai vai kā – patīk vai nepatīk – tam ir jānotic un uz to jāiet arvien biežāk."

"Dirt Rally 2.0" ir pieejams uz "Windows" operētājsistēmas datoriem, kā arī "PlayStation 4" un "Xbox One" konsolēm.

Atgādinām, ka Reinis Nitišs arī šogad startēs "World RX" čempionāta Latvijas posmā, kas Biķernieku rallijkrosa trasē notiks 14. un 15. septembrī.