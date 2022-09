Svētdien, 4. septembrī, Lietuvas "Nemuno Žiedas" trasē Lietuvā tika aizvadīts Baltijas autošosejas čempionāta ceturtais posms vairākās ieskaites klasēs. Sarežģītos sacensību apstākļos latviešu pilots Valters Zviedris svinēja uzvaru "BMW 325 Cup" klasē, kurā sacensību otrais brauciens tika pārtraukts masveida avārijas dēļ.

Sacensību otrā brauciena septītajā aplī notika viena no lielākajām avārijām Baltijas autošosejas čempionāta vēsturē. Kauņas trases pēdējo līkumu veido no riepu ātruma slāpētāja, kuru nereti sacensību režīmā izsit no vietas, kas izraisa divu dzelteno karogu situāciju. Brīdī, kad līderi strauji samazināja ātrumu, sekojošais peletons vairs nespēja laicīgi samazināt ātrumu un izcēlās avārija, kurā vieta vairāk nekā 10 automašīnas un brauciens tika pilnībā apturēts pēc septiņiem aizvadītiem apļiem, piešķirot pusi no paredzētajiem punktiem par izcīnītajām vietām.

Sākotnēji kvalifikācijas braucienos uzvara tika lietuviešu sportistam Karolim Jovaišam, kuram blakus pirmajā starta rindā stājās Leo Mesengers no Francijas. Valteram Zviedrim sestā pozīcija, Mārtiņam Lapiņam 8. vieta, bet Krišjānis Oskerko divpadsmitais.



Pirmajā braucienā Zviedrim padodas lielisks starts un no sestās vietas pēc pirmā līkuma ir ceturtais, bet jau otrajā līkumā tiek apsteigts arī igaunis Romets Reisins. Sacensību vadību droši kontrolē Karolis Jovaiša, Leo Mesengers ir otrajā vietā līdz pat pēdējam aplim, kad dzinēja problēmu dēļ viņu apsteidz Zviedris un vēl vairāki konkurenti. Pēc finiša tiesneši lemj par desmit sekunžu soda piešķiršanu Jovaišam, kā rezultātā braucienā pirmais Zviedris, otrais Reisins, bet trešais vēl viens igauņu autosportists Stens Pentus. Mārtiņš Lapiņš finišē sestais, tūlīt aiz viņa Ričards Šubeckis.

Otrajā braucienā no pirmās starta vietas startē Valters Zviedris, kurš notur pirmo pozīciju, atvairot Rometa Reisina mēģinājumus uz apdzīšanas manevru. Pēc masveida avārijas apturētajās sacīkstēs pirmais bija Zviedris, kuram sekoja Reisin, Mesengers, Pentus, Lapiņš un Šubeckis.

Braucienu kopvērtējumā uzvara Valteram Zviedrim, otrais Romets Reisins, trešais Stens Pentus. "Masters" kategorijā otrā vieta Matīsam Mežakam, kurš arī bija viens no cietušajiem masveida avārijā, bet trešā vieta Andrim Čatam. "Rookie" ieskaitē otrā vieta Krišjānim Oskerko.

Pēc četriem sacensību posmiem pārliecinošā čempionāta vadībā ir Valters Zviedris ar 352 punktiem, seko Karolis Jovaiša ar 287 un Romets Reisins ar 255. Krišjānis Oskerko, Ričards Šubeckis un Matīss Mežaks attiecīgi ir sestajā, septītajā un devītajā vietā Baltijasčempionāta kopvērtējumā.

Lielisks sniegums "BTC2" klasē Atim Veismanim, kurš spēcīgā konkurencē kāpa uz goda pjedestāla trešā pakāpiena, piekāpjoties diviem lietuviešu sportistiem, bet apsteidzot čempionāta līderi Simo Lindu un saglabājot intrigu par klases čempiona titulu līdz pat noslēdzošajam posmam Rīgā.

Ar uzvaru "V1600" klasē uz čempionāta kopvērtējuma trešo pozīciju pakāpies Kaspars Rudmiezis.

"BTC1" un "BTC3" klasēs uzvaras tika lietuviešu sportistiem – attiecīgi Laurins Simonavičs un Aurims Mistauts.

"Nankang Endurance Academy" divu stundu izturības sacensībās starp 19 komandām uz starta stājās arī vairākas Latvijas komandas. Trešo vietu "BMW 325 Cup" klasē izcīnīja "Rode Racing" komanda ar pilotiem Dmitriju Gorņevu un Artūru Sarmu. Sezonas līderi "Jūrmala/Papas sacīkšu komanda" šoreiz ceturtajā vietā. "ABC Race" klases ieskaitē uzvara "LDV Racing".

Uzvara absolūtajā vērtējumā igauņu komandai "Lind Racing", otrajā vietā lietuvieši "Diesel Power", bet trešie "222 by Autopark".

"ABC Race" sprinta sacensībās dubultuzvara braucienos uzvara kopvērtējumā Jānim Hānam, otrais Daniels Ungurs, trešā vieta Jurim Jaunciemam.

Baltijas autošosejas čempionāta noslēdzošais posms jau pēc trīs nedēļām – 24. un 25. septembrī Rīgā, Biķernieku trasē.