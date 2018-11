17 gadus vecā vācu pilote Sofija Flērša, kura piedzīvoja šausminošu avāriju F-3 čempionāta posmā Makao, operēta vairāk nekā septiņas stundas, bet viņas dzīvībai briesmas nedraud, vēsta ārzemju mediji.

"Van Amersfoort Racing" komandas pilote Makao "Grand Prix", kas ir sezonas noslēdzošais posms, ceturtajā aplī nesavaldīja savu bolīdu un ar ātrumu 250 km/h ietriecās vispirms Šo Cuboja mašīnā un pēc tam ielidoja aiz trases nožogojuma esošajā fotogrāfu stendā. Kopumā incidentā cieta pieci cilvēki — Flērša, Cubojs, divi fotogrāfi un tiesnesis, ziņo AFP.

Cietušie nekavējoties tika nogādāti slimnīcā, bet sacīkste apturēta. Flērša avārijā guvusi mugurkaula lūzumu, taču paralīzes pazīmes netiekot novērotas. Pēc incidenta meitene bija pie samaņas. Pirms operācijas viņa ierakstījusi sociālajos tīklos pateicību par atbalstu un solīja ziņot par situāciju.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.— Sophia Floersch (@SophiaFloersch) November 18, 2018