Pasaules čempionāta motošosejā ceturtā posma "MotoGP" klasē Franko Morbidelli un Žoanu Zarko avārija bija viena no biedējošākajām pēdējo gadu laikā.

Sacensību astotajā aplī Morbidelli ("Petronas Yamaha") piedzīvoja sadursmi ar Zarko ("Ducati"). Morbidelli vadītais motocikls taisnes galā uztriecās virsū Zarko. Abi piedzīvoja kritienus, bet viņu spēkrati tika pamatīgi sabojāti.

Šajā epizodē paveicās Maverikam Vinjalesam ("Monster Energy Yamaha") un Valentīno Rosi ("Monster Energy Yamaha"), kuram viens no motocikliem aizlidoja gar muguru, bet otrs – gar priekšu. Trasē tika izkārts sarkanais karogs, un sacīkstes turpinājās nedaudz vēlāk, sportistiem sacīkstes atsākot pozīcijās, kurās viņi atradās avārijas brīdī.

Absolutely terrifying!!! 😱

Here was the view @ValeYellow46 had of the Turn 3 accident! 👀#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/oi770bBfgI