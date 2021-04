Francūzis Sebastjens Ožjērs ("Toyota") svētdien Horvātijā svinēja uzvaru sezonas trešajā pasaules rallija čempionāta (WRC) posmā, neraugoties uz incidentu starp ātrumposmiem, kurā viņa vadītā sporta mašīna saskrējās ar vietējā iedzīvotāja BMW, informē rīkotāji.

Ožjērs pēc otrās dienas ātrumposmiem par 6,9 sekundēm apsteidza britu Elfinu Evansu ("Toyota"), bet pirmās dienas līderis beļģis Tjerī Nevils ("Hyundai i20") iepalika 10,4 sekundes.

Francijas autosportists sezonas trešajā posmā Evansu apsteidza par 0,6 sekundēm, kas ir trešā tuvākā laika starpība starp uzvarētāju un otrās vietas ieguvēju WRC vēsturē. Nevils zaudēja 8,1 sekundi un ieņēma trešo vietu, 2019.gada čempions igaunis Ots Tenaks ("Hyundai i20") uzvarētājam zaudēja minūti un 25,1 sekundi, ierindojoties ceturtajā pozīcijā, bet francūzis Adriēns Furmo ("Ford Fiesta") atpalika trīs minūtes un 9,7 sekundes.

Pa ceļam uz pēdējās dienas "dopiem" Ožjērs iekūlās ceļa satiksmes negadījumā, kā rezultātā tika apskādēts viņa auto. Sportista ekipāža varēja turpināt sacensības un pirmspēdējos divos ātrumposmos jau bija atkritusi 3,9 sekundes aiz Evansa.

Brits pēdējā "dopa" starplaikos bija lēnāks par Ožjērs un arī nedaudz pabrauca pa zālienu vienā no līkumiem īsi pirms finiša, kas sacensību kopvērtējumā francūzim ļāva izraut uzvaru ar nieka 0,6 sekunžu pārsvaru.

Ožjērs šī bija karjeras 51.uzvara WRC.

"Emocijas ir ļoti sakāpinātas," pēc uzvaras sacensību rīkotājiem teica Ožjērs. "Posmā gāja kā pa kalniem. Priecājos, ka pārdurtā riepa no rīta mūs nepiespieda izstāties. Tāpēc laikam esam šajā sportā - emocijas."

Runājot par avāriju Ožjērs atzina, ka tā psiholoģiski viņu ietekmējusi, jo bijis šokēts par notikušo. Tāpat viņam arī nedaudz sāpēja mugura. "Es domāju, ka rallijs mums ir noslēdzies, bet paveicās, ka bojājumi bija tikai kosmētiski," skaidroja pilots.

"Priecājos, ka neviens necieta. Kad risinājām šo jautājumu, valdīja apmulsums. Sniegt policijai nepieciešamo informāciju bija problemātiski, jo viņi nerunāja angliski. Vienā brīdī viens no viņiem teica, ka varam doties. Varbūt cits kolēģis nebija par to drošs. Mēs to visu noskaidrosim vēlreiz. Es noteikti neesmu tas, kurš pēc šāda incidenta aizbēgs. Es pārliecinājos, ka visiem viss ir kārtībā, atdevu policistiem savu vadītāja apliecību," viņš skaidroja.

Ožjērs nedomā, ka pret viņu tiks vērstas kādas soda sankcijas par šo incidentu.

Pasaules čempionāta līderi pēc trim posmiem ar 61 punktu ir Ožjērs, 53 punkti Nevilam, bet trešais ar 51 punktu ir Evans. Tenaks seko ar 40 punktiem, bet vadošo piecinieku ar 39 punktiem noslēdz divkārtējais Latvijas čempions rallijā Kalle Rovanpere no Somijas ("Toyota").

Nākamais etaps no 20. līdz 23. maijam notiks Portugālē. Šosezon iecerēti 12 etapi, no kuriem septītais norisināsies Igaunijā.